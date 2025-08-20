Los tres objetivos primordiales del Alavés para el cierre del mercado

El Alavés está de dulce. El conjunto babazorro empezó la temporada de la mejor manera posible. En su debut contra el Levante, los del 'Chacho Coudet' sumaron tres puntos muy importantes, con un gol en el último instante de partido que desató la locura en Mendizorroza.

El objetivo principal del conjunto vitoriano es la permanencia y para ello hace falta refuerzos. Pese a los tres puntos y el buen nivel de la plantilla, la dirección deportiva del Alavés quiere seguir reforzándose. Una de las posiciones que más 'flojea' en el once es la del delantero centro. De esta manera, el área deportiva habría manejado distintas opciones para reforzar la posición, con un claro favorito.

Tal y como apunta 'El Ideal', uno de los objetivos para este final de mercado es el granadista Lucas Boyé (por 4 millones de euros). La agencia de representación del delantero argentino estuvo ayer en Vitoria y dejó prácticamente todo acordado con el Alavés. Tiene contrato con el Granada hasta 2027, quiere salir y ahora todo depende la negociación entre clubes.

Tres posiciones a reforzar

Actualmente, el Alavés cuenta con Toni Martínez y Mariano Díaz en la punta de ataque, pero para Coudet no es suficiente. Firmar a otro delantero permitira más versatilidad en la zona de ataque. Otra posición a reforzar es la de un centrocampista, y la opción más viable es la de Juan Cruz. Saldría por 10 millones de euros, aunque el Leganés no lo pondrá fácil.

Un lateral derecho, también le iría bien a la plantilla babazorra. La opción que hay encima de la mesa es la de Alejandro Francés. El central maño fue objetivo el pasado verano, pero acabó fichando por el Girona. Con el equipo catalán únicamente disputó 25 partidos y ahora busca una salida, con el conjunto albiazul bien posicionado para que complete el centro de la defensa junto a Garcés y la polivalencia de Tenaglia y Parada.

El lunes 1 de septiembre a las 23:59 horas cierra el mercado de fichajes. Y antes, el Deportivo Alavés quiere cerrar su plantilla con un central, un extremo izquierdo y un delantero centro. Tiene dinero en caja y paciencia, aunque probablemente necesite una salida para tener espacio salarial.