Toni Martínez conquista el cielo europeo

Toni Martínez, delantero del Deportivo Alavés, es una de las grandes sensaciones del conjunto vitoriano. Esta temporada está jugando un papel fundamental en el equipo y ya se ha estrenado en este arranque de competición, con el gol que abrió el marcador ante el Levante en la primera jornada de Liga. El estreno del equipo ha sido sensacional. Los de Eduardo Coudet son séptimos en liga, nada mal para las aspiraciones del equipo durante la temporada, que es la permanencia.

Nada más lejos de la realidad, el Alavés se puede permitir soñar con algo más. En el último encuentro de Liga, se llevaron el derbi vasco en San Mamés, por 0-1. Un resultado inédito y sorprendente para el club. El Deportivo Alavés sacó oro de San Mamés y ahora es el momento de centrarse en el duelo ante el Sevilla, el próximo encuentro.

Los 'zorros' de Coudet y su pieza clave

En el Alavés hay distintas piezas que equilibran al equipo y son una de las muchas razones que justifican el estado de forma actual. Entre ellas, está la seguridad de Antonio Sivera bajo palos, la consistencia atrás de Facundo Garcés y Tenaglia, la calidad de Guridi, Antonio Blanco, Carlos Aleñá y la eficacia arriba de Toni Martínez, entre otros.

Sin embargo, la función de Toni Martínez, a pesar de llevar tan solo un gol, es una de las más importantes del conjunto vitoriano, y una estadística lo demuestra. Toni es un jugador referencial arriba, un '19' de toda la vida, y cuando el 'Chacho' Coudet lo introduce en el once, lo hace colocándole como doble punta, para bajar balones a sus compañeros. De esta forma, el delantero ha logrado unos registros de alto calibre: Toni se ha convertido en solo cuatro jornadas en el futbolista que más duelos aéreos ha ganado en las cinco grandes ligas europeas: española, inglesa, alemana, italiana y francesa.

El delantero murciano, que ha disputado los cuatro primeros encuentros (tres de ellos como titular), le ha ganado la partida a sus rivales en 30 ocasiones cuando ha tenido que ir a por un balón aéreo, según datos de BeSoccer, especialista en Big Data. El delantero español supera al francés Ludovic Ajorque, del Stade Brestois, que suma 28 balones ganados por alto hasta la fecha, y al defensa del Liverpool Virgil Van Dijk, que acumula 27.

En el top 10 de esta clasificación también figura el jugador de Osasuna Lucas Torró, quinto con 20 duelos ganados, y el defensa del Sevilla Kike Salas, octavo con 19. Del mismo modo, el atacante albiazul es el futbolista que más balones ha disputado por arriba en toda Europa, con 49 intentos. Unas cifras de 'Top Europa', y Toni lo sabe.