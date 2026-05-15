El ‘tapado’ de Luis de la Fuente es una bestia aérea: Toni Martínez presentó su candidatura al Mundial ante el Barça

Si el Alavés sigue teniendo opciones reales de salvarse en Primera División es, en gran parte, gracias a Toni Martínez. No solo por sus goles, que ya son 16 esta temporada entre Liga y Copa, sino por todo el trabajo que hay alrededor de ellos: muchos metros recorridos, choques, balones divididos y una capacidad aérea que domina como pocos arietes en el fútbol europeo.

El delantero murciano, a sus 28 años, es el jugador de las cinco grandes ligas que más duelos aéreos gana. No es moco de pavo. Con 173 duelos aéreos ganados, supera a Ludovic Ajorque (169), Andrej Ilicic (165) y Virgil van Dijk (161). Contra el Barça, en Mendizorroza, volvió a dejar una cifra demoledora: 11 duelos aéreos ganados. Incluido en la prelista de Luis de la Fuente, puede ser el ‘tapado’ de La Roja en el Mundial.

Toni Martínez celebrando uno de sus goles frente al Mallorca / EFE

El triunfo ante el campeón de Liga, al que se le notó la resaca del título, hay que decirlo, fue una noche de resistencia, oficio y supervivencia para el Alavés. El equipo de Quique Sánchez Flores ganó por la mínima, un valiosísimo 1-0 que le sirvió para alcanzar los 40 puntos y soñar con la permanencia.

Acabó "reventado" ante el Barça

El gol fue de Diabaté, pero el triunfo no se explica sin el trabajo ‘invisible’ de Toni Martínez. Hay que ponerlo entre comillas, porque, por lo menos para Luis de la Fuente, su trabajo no tiene nada de invisible. Tanto es así que el seleccionador de Haro se desplazó hasta Mendizorroza para verlo en acción, a él y a varios jugadores del Barça, que apuntan a ser clave en el Mundial.

Ibrahim Diabaté marcó el gol del Alavés contra el Barça / Valentí Enrich

Tras el partido, Toni Martínez resumió perfectamente el desgaste de una noche así. “¿Que cómo estoy? Primeramente, reventado, la verdad. Lo que nos han hecho correr estos tíos, macho... Les gusta tener la posesión, da igual quién juegue”, reconoció. “Ha sido un partido superfísico, de equipo. A veces, en estos partidos, el delantero puede salir enfadado, pero cuando vienen los tres puntos, son tres puntos de oro. Así que exhausto, pero muy contento”, añadió.

Toni es un jugador de equipo, que ahora está centrado al cien por cien en salvar al Alavés, pero que es consciente de que su temporada no ha pasado desapercibida y quién sabe si será suficiente para estar en la lista de 26 de España para el Mundial. En una selección que necesita nueves, perfiles capaces de atacar el área y también de ganar duelos, el delantero del Alavés presenta argumentos de peso para recibir la llamada de Luis de la Fuente.

En torneos de este tipo, hay que tener perfiles distintos. España tiene muchísimo talento entre líneas, desborde en las bandas y delanteros con capacidad asociativa. Podría ser interesante incluir en el cóctel a un delantero que acaba los partidos “reventado”, dejándose el alma para ganar duelos y marcar goles. ¿Tendrá Toni Martínez la oportunidad?