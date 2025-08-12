Sivera: "Estamos convencidos de que podemos hacer un buen arranque"

El portero del Alavés Antonio Sivera reconoció en rueda de prensa que ha sido una pretemporada “atípica” para los que llevan más tiempo en el equipo, ya que a su juicio “ha sido muy física”. “El plan de ‘Chacho’ ha sido muy claro, quiere un equipo muy físico”, incidió el portero, que deseó mucha suerte a Adrián Rodríguez y Jesús Owono, sus compañeros en la portería que jugarán en el Zaragoza y en el Andorra, respectivamente.

“Es un placer recibir gente con experiencia como Raúl (Fernández) y seguramente aprenderemos muchas cosas buenas de él”, consideró Antonio Sivera sobre su nuevo compañero. “Es un honor tenerlo en el equipo. Creo que una persona con tanta experiencia y todo lo que ha vivido siempre aporta cosas buenas”, añadió.

“Es una parte fundamental que nos llevemos bien, que me aporte cosas que pueda ver tanto dentro como fuera del campo”, comentó sobre el experimentado compañero.

Mejorar el tono físico

Sivera explicó que están pensando en coger el tono físico y en coger “pequeños conceptos” que quiere el entrenador que en pretemporada cuesta más de ver porque admitió que llegan “más al límite en cansancio y a nivel mental”.

“A partir de esta semana ya estamos trabajando otras cosas que yo creo que es las que desea el míster para empezar con buen pie”, adelantó el arquero alicantino, que aseguró que van a pelear el primer partido. “Ojalá podamos sumar en casa”, agregó.

Cambio oportuno

Preguntado por el cambio de horario del partido por las altas temperaturas consideró que es “lo mejor” para los jugadores y para los aficionados. “Disfrutaremos más del fútbol y es buena idea que predomine el sentido común”, manifestó.

Sobre el partido dijo que a estas alturas no tienen “nada que perder” y saldrán a intentar ganar y a hacer un buen fútbol”.

Confianza en Coudet

Acerca del trabajo de Coudet indicó que el argentino quiere “tener el balón, hacer un fútbol bonito con muchos toques y con muchas llegadas”.

A nivel personal subrayó que se considera “un vitoriano más” y no dudó en afirmar que ha evolucionado mucho como profesional y como persona”.

Sivera espera sufrir menos que el curso pasado y afirmó que “siempre afecta” perder jugadores, en referencia a los centrales. “Es difícil encontrar una pareja de centrales que se entienda tan bien y es una pena que jugadores tan importantes se tengan que ir, pero a nivel personal, nos alegramos por ellos” opinó Sivera, partidario de que el mercado de fichajes se cierre antes de que empiece la liga.