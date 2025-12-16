El Sevilla sólo ha ganado en seis de sus veintidós visitas al Alavés

El Sevilla, que el miércoles disputa en Vitoria a partido único el dieciseisavo de final de la Copa del Rey, sólo ha ganado en seis de las veintidós visitas oficiales que ha girado al campo del Alavés (27%), donde además ha cosechado siete empates (32%) y nueve derrotas (41%).

Hace menos de tres meses, en la quinta jornada de LaLiga, el equipo entrenado por el argentino Matías Almeyda venció por 1-2 en Mendizorroza un encuentro en el que Vargas adelantó a los andaluces, empató Carlos Vicente de penalti y decantó en la segunda mitad un tanto del chileno Alexis Sánchez.

Las dos temporadas anteriores, el Sevilla perdió en Mendizorroza: 2-1 en la sexta jornada de la Liga 24/25, cuando marcaron Carlos Vicente, Carlos Martín y el visitante Lukebakio; y 4-3 en la segunda fecha del curso 23/24, en un partido con alternativas en el que Rioja adelantó al Alavés, remontaron los andaluces mediante Abqar, en propia meta, y Lamela, empató Duarte al filo del descanso y marcó un doblete Kike García para decantar un duelo cuyo marcador cerró Rafa Mir.

La primera vez que el Sevilla ganó en Vitoria fue en Segunda división, en la campaña 1968/69, cuando se impuso por 0-2 con goles de Lebrón y Canito, y en el precedente más cercano en Copa, se impuso gracias a un solitario tanto de Rakitic en el octavo de final de la edición 22/23.

El triunfo más reciente en Primera data de la temporada 21/22, un 1-2 rubricado por En-Nesyri, Suso y el local Edgar Méndez; Joan Jordán certificó la victoria por la mínima de la campaña anterior, un marcador idéntico al que propició el tanto de Javi Casquero en la Liga 2001/02.