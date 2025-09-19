El ritmo del Alavés se cruza con un Sevilla con buenas sensaciones fuera de su estadio

El Deportivo Alavés ha comenzado a buen ritmo la temporada. Este sábado a un Sevilla que no acaba de arrancar y que llega a la quinta jornada con tres puntos menos que los vascos, pero con buenas sensaciones lejos de su estadio. Los albiazules se presentan en este duelo cargados de moral tras la última victoria en San Mamés (0-1) que les colocan en la zona media de una clasificación recién formada pero que ofrece a la afición albiazul otro punto de vista y ya empieza a soñar con algo más que luchar por la permanencia en la última jornada.

Este inicio esperanzador no es fruto de la casualidad. Muchos de los puntos que ha conseguido el equipo de Eduardo Coudet han sido ante rivales europeos y eso ha dejado huella en un equipo que apuesta por llevar la iniciativa ante cualquiera y en cualquier terreno de juego. Aunque los babazorros asumen que el equipo que tiene enfrente también puede imponer su ritmo. Los alavesistas ya cuentan con una importante batería de jugadores de los que puede echar mano Coudet. Sin ir más lejos, la pasada jornada saltaron desde el banquillo Denis Suárez, Toni Martínez, Lucas Boyé o Jon Pacheco, jugadores llamados a la titularidad.

A esto hay que añadir que las lesiones están respetando a los vitorianos y el ‘Chacho’ podrá contar con toda la plantilla por primera vez esta temporada después de que la recuperación de Carlos Protesoni. A pesar de las posibilidades que maneja el argentino, mantendrá un once reconocible, aunque todo apunta a que entrarán otros jugadores con el paso de las jornadas.

Por su parte, el Sevilla viaja a Vitoria con el firme propósito de mantener sus buenas prestaciones como visitante en este inicio del torneo, que lo empezó en Bilbao, donde a pesar de la derrota (3-2) el equipo del argentino Matías Almeyda dio, sobre todo en la segunda mitad, una grata impresión.

El Sevilla busca reaccionar de inmediato

El segundo desplazamiento fue a Girona, en la jornada tercera, y allí sumó su hasta ahora único triunfo de este curso al imponerse con un solvente 0-2, aunque otra historia son los partidos del Sánchez-Pizjuán, donde arrancó con una derrota y pobre juego ante el Getafe (1-2) y la pasada semana con un empate frente al Elche (1-1), aunque en esta segunda cita sus sensaciones fueron mejores.

Ante el conjunto ilicitano, Almeyda hizo debutar a refuerzos que llegaron a última hora, casos del defensa César Azpilicueta, el centrocampista francés Batista Mendy o el delantero chileno Alexis Sánchez, además de que también jugó sus primeros minutos de esta campaña, tras estar lesionado desde la pretemporada, el central francés Tanguy Nianzou. Todos ellos vuelven a estar disponibles para el preparador argentino, quien ha visto como en las últimas semanas la poblada lista de bajas por lesión ha ido decreciendo paulatinamente después de salir en estos días el delantero nigeriano Akor Adams y el extremo también nigeriano Chidera Ejuke.

El único de la primera plantilla que aún no tiene el alta médica es el centrocampista Joan Jordán, quien ya hace trabajo sobre el césped y está en la última fase de recuperación después de que el pasado julio fuera operado de una hernia discal. Así, Almeyda tiene donde elegir y una de las dudas que se plantea es en la portería, de la que hasta ahora ha sido titular el portero noruego Orjan Nyland, pero también la podría ocupar uno de los refuerzos de este curso, el griego Odisseas Vlachodimos.

Estas son las alineaciones probables para el duelo liguero de la jornada 5:

Alavés: Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Garcés, Diarra; Blanco, Ibáñez; Vicente, Aleñá, Guridi; y Toni Martínez.

Sevilla: Nyland; Juanlu, Nianzou, Azpilicueta, Suazo; Agoumé, Gudejj , Batista Mendy; Alfon, Isaac Romero y Rubén Vargas.