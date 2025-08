El reto de Aleñá en su 'casa' de Mendizorroza

"Nada más irme al final de la pasada temporada me quedé con la sensación de que acabaría regresando", dijo Aleñá en el acto de este lunes. Y regresó al Deportivo Alavés.

Pese a que aún le quedaba un año de contrato con el Getafe, el de Mataró no era feliz a las órdenes de Bordalás y ha encontrado esa felicidad en Vitoria, con Eduardo 'Chacho' Coudet como entrenador, tras lograr la permanencia la temporada pasada. Desvinculación del club azulón y acuerdo inmediato con los 'babazorros' hasta 2029. Carles ya es del Alavés a todos los efectos.

A sus 27 años, después de formarse en la cantera del Barça, pasar por una cesión en el Betis y militar en el Getafe desde 2020, el de Mataró deseaba cerrar un contrato de larga duración para dar continuidad a su carrera: "Estuve muy contento el año pasado y ahora me siento muy feliz. Desde que salí en verano tenía muy claro que deseaba volver a un club tan familiar".

En el Alavés también quería contar con él, sobre todo por su buena sintonía con el 'Chacho' Coudet. Aunque llegó en un momento delicado para el equipo albiazul, jugándose la permanencia en LaLiga EA Sports, al final Aleñá y sus compañeros lograron su objetivo. "Queríamos contar con él por la implicación que demostró el año pasado", apuntó el director deportivo de la entidad vitoriana, Sergio Fernández.

Números de confianza

La confianza de Coudet en el mataronés es más que evidente. Desde que llegara a Mendizorroza a mediados del pasado mes de febrero, Aleñá participó en 14 de los 15 partidos de Liga que disputó el cuadro albiazul. Solo se perdió el partido contra la Real Sociedad por una pequeña rotura que hizo que el técnico argentino le reservara. El jugador se sintió más que valorado, sobre todo teniendo en cuenta que en el Getafe únicamente había saltado al césped en 10 de los 23 encuentros de LaLiga EA Sports la pasada campaña. Y solo en cinco como titular.

Aleñá, posando en Mendizorroza / EFE

"Vengo en el momento perfecto, con 27 años. Me considero una persona madura, con la experiencia suficiente de muchos años en Primera División", señaló Carles. Una experiencia y una madurez que le hace respetar en todo momento lo que decida Coudet: "No me importa en qué posición tenga que jugar. Quiero devolverle la confianza que ha tenido en mí".

Ahora, el de Mataró está centrado en el inicio del campeonato con el Alavés. "Nos espera un año ilusionante porque los rivales se están reforzando muy bien", manifestó Aleñá, ante uno de los grandes retos de su ya larga carrera.