Las redes explotan por el desastroso 'redebut' de Mariano Díaz: "Es para retirarle la ficha y que no vuelva a jugar más"

Mariano Díaz volvió a tener minutos con el Deportivo Alavés este domingo en el campo del Valencia, en Mestalla. El delantero hispano-dominicano entró al campo en el minuto 83 de partido tras más de tres meses sin participar en LaLiga y, en sus pocas intervenciones en el juego, dio mucho que hablar.

Fue una declaración de intenciones de Quique Sánchez Flores en su debut en el banquillo albiazul, pero no dejó buenas sensaciones. Entró con 1-2 en el marcador, con dificultades para adaptarse al ritmo del partido, y falló una acción clara en el área pequeña rival. Al final, su equipo acabó perdiendo por 3 goles a 2 tras el tiempo de añadido.

Al acabar el partido, varios aficionados mostraron su indignación en redes sociales afirmando que el jugador "no es digno" de defender la camiseta del Glorioso o que su actuación en Mestalla es "para retirarle la ficha y que no vuelva a jugar más". "Incluso su forma de correr demuestra que está perdido", añadía otro. "Su partido es para que mañana por la mañana le rescindan el contrato".

"Mariano ha salido, ha fallado un gol clamoroso, se ha pegado dos carreras, se ha quedado sin aire y ha visto como el Valencia CF empataba a 2. Minutos legendarios. Seguramente los últimos de su temporada", afirmaba el periodista Miguel Quintana.

Con esta derrota, el Alavés se mete en problemas y se acerca a la zona baja de la tabla de la Primera División.

Mariano había encadenado quince partidos sin jugar, entre decisiones técnicas de Eduardo Coudet tras un encontronazo con él en el entrenamiento y su situación marginal dentro de la plantilla después de enunciar también su intención de no salir pese a no tener minutos.

A sus 32 años, intenta reactivar su carrera tras perder la continuidad en su segunda etapa en el Real Madrid y su breve paso por el Sevilla FC. En el verano de 2025 llegó al Alavés tras más de un año sin equipo estable y firmó un contrato de dos temporadas con la intención de relanzarse en la élite. Pero, de momento, su impacto en LaLiga ha sido limitado y, por los comentarios de su afición tras su fallido 'redebut', parece que no lo va a tener fácil.