Quique Sánchez Flores será el nuevo entrenador del Alavés

La derrota contra el Levante (2-0) fue la sentencia del Chacho Coudet en el Deportivo Alavés. Con 27 puntos y el descenso asomando, el club decidió dar un volantazo a la temporada de cara a las últimas 12 jornadas de LaLiga y tomó la decisión de prescindir de sus servicios.

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, que ha cumplido un año al frente de los vitorianos. / EFE

Según confirmaron este lunes fuentes de River Plate a EFE, Coudet ya tiene nuevo equipo: River Plate. Tras la renuncia de Marcelo Gallardo, quien dejó el cargo después de una mala racha que se extendió entre finales de 2025 y el inicio de la presente temporada, será el argentino el encargado de levantar a ‘El Millonario’.

Hasta 2028

Mientras tanto, en Mendizorroza también han tomado decisiones rápidas para asegurar su continuidad en Primera y ya tendrían al elegido para tomar las riendas del equipo. Según Fabrizio Romano, Quique Sánchez Flores, quien cuenta con una trayectoria ampliamente contrastada en España, asumirá el reto. La confianza del club es total, ya que le habrían ofrecido un contrato hasta junio de 2028.

Quique Sánchez Flores durante una rueda de prensa con el Sevilla / EFE

La experiencia del entrenador madrileño en España es notable: dirigió al Valencia, Atlético de Madrid, Getafe, Espanyol o Sevilla, entre otros equipos de otros países, dejando huella por su capacidad para mantener equipos competitivos incluso en situaciones complicadas. Su llegada a Mendizorroza busca darle estabilidad al Alavés y evitar un desenlace que, tras la mala dinámica del equipo, está más cerca de lo deseado.

Con estos cambios, ambos clubes apuestan por entrenadores con estilos claros y experiencia internacional: Coudet retorna a Sudamérica para revivir la ilusión de River Plate, mientras que Sánchez Flores intentará que el Alavés recupere la confianza y salve la categoría sin sufrir demasiado.