LALIGA EA SPORTS
Quique Sánchez Flores será el nuevo entrenador del Alavés
Tras la destitución de Coudet, el Deportivo Alavés apostará por el entrenador madrileño, quien firmará hasta 2028, con la misión de mantener al equipo en Primera División
La derrota contra el Levante (2-0) fue la sentencia del Chacho Coudet en el Deportivo Alavés. Con 27 puntos y el descenso asomando, el club decidió dar un volantazo a la temporada de cara a las últimas 12 jornadas de LaLiga y tomó la decisión de prescindir de sus servicios.
Según confirmaron este lunes fuentes de River Plate a EFE, Coudet ya tiene nuevo equipo: River Plate. Tras la renuncia de Marcelo Gallardo, quien dejó el cargo después de una mala racha que se extendió entre finales de 2025 y el inicio de la presente temporada, será el argentino el encargado de levantar a ‘El Millonario’.
Hasta 2028
Mientras tanto, en Mendizorroza también han tomado decisiones rápidas para asegurar su continuidad en Primera y ya tendrían al elegido para tomar las riendas del equipo. Según Fabrizio Romano, Quique Sánchez Flores, quien cuenta con una trayectoria ampliamente contrastada en España, asumirá el reto. La confianza del club es total, ya que le habrían ofrecido un contrato hasta junio de 2028.
La experiencia del entrenador madrileño en España es notable: dirigió al Valencia, Atlético de Madrid, Getafe, Espanyol o Sevilla, entre otros equipos de otros países, dejando huella por su capacidad para mantener equipos competitivos incluso en situaciones complicadas. Su llegada a Mendizorroza busca darle estabilidad al Alavés y evitar un desenlace que, tras la mala dinámica del equipo, está más cerca de lo deseado.
Con estos cambios, ambos clubes apuestan por entrenadores con estilos claros y experiencia internacional: Coudet retorna a Sudamérica para revivir la ilusión de River Plate, mientras que Sánchez Flores intentará que el Alavés recupere la confianza y salve la categoría sin sufrir demasiado.
- Real Madrid - Getafe: resultado, resumen y goles de LaLiga EA Sports
- Luis Enrique no engañó a Dro
- Real Madrid - Getafe: polémica y reacciones en directo
- Pedri enciende la mecha: 'Si hay un equipo en el mundo capaz de hacerlo somos nosotros
- Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo
- Hansi Flick arranca la remontada con un 'toque' a Gavi y Lamine
- La 'bomba Newey' le explota a Aston Martin
- Rodillazo en la cara de Rüdiger a Diego Rico... ¡sin expulsión!