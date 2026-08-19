Más polémica para el Rayo Vallecano: los aficionados del Alavés no tendrán entradas para el partido de la jornada 2

El inicio de Liga para el Rayo Vallecano está siendo una pesadilla. En lo deportivo, comenzó perdiendo en la primera jornada en el tiempo de descuento ante el Sevilla cuando sus rivales tenían un hombre menos en el campo debido a la expulsión de Kike Salas.

Pero el verdadero dolor de cabeza está en los partidos que disputará de local. El equipo no dispone del mítico Estadio de Vallecas, cerrado por la Comunidad de Madrid debido al pésimo estado en el que se encuentra.

Hasta que no se cumplan las condiciones necesarias, el Rayo se verá obligado a jugar sus partidos de local exiliado en Butarque, estadio del Leganés, algo que ya sucedió la temporada pasada en un partido en el que ganaron al Atlético de Madrid.

Esto está suponiendo problemas tanto para la afición local como para la visitante. El Deportivo Alavés, primer rival al que le ha tocado jugar en Butarque esta temporada, ha publicado un comunicado en el que explica que sus aficionados no recibirán entradas para llenar la zona visitante. Esto no ha gustado en absoluto a la directiva, que ha afirmado que el Alavés no tendrá representación oficial en el palco presidencial de Butarque.

El Rayo intentó aplazar el partido

Lo cierto es que el Rayo tampoco está conforme con tener que jugar en el campo del Leganés, pues ha publicado un comunicado en el que afirma que ha intentado aplazar el partido, "entendiendo que la no disputa del encuentro en el Estadio de Vallecas supone un grave perjuicio para nuestro Club y nuestra afición".

La reclamación del Rayo no ha llegado a ninguna parte, ya que LaLiga ha confirmado que el partido se jugará, pues "no concurre una causa reglamentaria de fuerza mayor ni una disposición de autoridad competente que imposibilite la disputa del partido en el día fijado". El partido abrirá la segunda jornada este jueves a las nueve de la noche, sin la presencia de aficionados babazorros.

El Comunicado del Deportivo Alavés

"El Deportivo Alavés ha sido informado por el Rayo Vallecano de que no se habilitará un cupo de entradas a la venta para la afición visitante con motivo del partido de mañana".

"Ante esta situación, y como muestra de rechazo a la decisión adoptada, la directiva del Deportivo Alavés ha decidido no asistir al palco presidencial durante dicho encuentro".

"El Club considera inaceptable que su afición se vea privada de la posibilidad de acompañar y apoyar al equipo. Los aficionados constituyen uno de los pilares fundamentales del fútbol y forman parte indispensable de la identidad y la esencia de este deporte".

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"El Deportivo Alavés defenderá con firmeza los intereses de sus seguidores y reclama que se garantice que situaciones como esta no se normalicen ni vuelvan a repetirse".