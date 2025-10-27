LALIGA EA SPORTS
Pablo Ibáñez, centrocampista del Alavés: "Ha sido muy duro, no tengo palabras"
El conjunto de Eduardo Coudet encajó una dura derrota en el minuto 91' de encuentro
EFE
Pablo Ibáñez, centrocampista del Alavés, lamentó la derrota de este domingo frente al Rayo Vallecano, que se produjo en el tiempo añadido de la segunda parte con un gol de cabeza del brasileño Alemão. Así, el conjunto de Coudet suma un nuevo tropiezo a domicilio tras el empate ante el Valencia (0-0) y la victoria ante el Elche (3-1) en su estadio.
"Ha sido muy duro. No tengo palabras porque el esfuerzo del equipo ha sido muy bueno y ves que al final el esfuerzo se decide por pequeños detalles", dijo Pablo Ibáñez, en declaraciones a DAZN tras el pitido final.
"La Liga está muy igualada. En un momento que te relajas lo pagas. Ahora tenemos que levantarnos rápido, cuanto antes, porque esto sigue y la próxima semana tenemos dos partidos", finalizó. Lo próximo en el calendario para el Deportivo Alavés será la visita en Copa del Rey al CD Getxo y el encuentro del próximo 2 de noviembre ante el Espanyol (16:15 horas).
