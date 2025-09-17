Más opciones que nunca en el centro del campo del Alavés

El Deportivo Alavés ha iniciado la temporada con señales esperanzadoras en una línea clave: el centro del campo. Tras un arranque exigente frente a equipos como Atlético de Madrid y Athletic Club, la medular babazorra ha dado un paso adelante y comienza a consolidarse como uno de los pilares del proyecto de Eduardo Coudet. La amplitud de recursos en esta zona, que en cursos pasados era un punto débil, se ha convertido ahora en una de las mayores virtudes de los albiazules.

El técnico argentino dispone de un abanico variado de jugadores que le permite plantear diferentes esquemas sin perder nivel competitivo. A la continuidad de piezas ya asentadas se han sumado fichajes que aportan calidad y alternativas, lo que genera una competencia interna elevada y la dificultad —agradable para cualquier entrenador— de tener que elegir entre varias opciones válidas para un mismo puesto.

El Alavés asaltó San Mamés 20 años después / EFE

Entre los veteranos, Antonio Blanco ha sido uno de los más regulares, acompañado en muchas fases por Jon Guridi. Ambos han logrado mantener su lugar en los onces iniciales, aunque la filosofía de Coudet, más proclive a dar continuidad que a rotar excesivamente, ha beneficiado sobre todo a Blanco y al recién llegado Pablo Ibáñez. Este doble pivote ha sido uno de los ejes del equipo en las primeras jornadas, sumando más de 300 minutos cada uno y ofreciendo estabilidad tanto en la presión como en la salida de balón.

La polivalencia de Carles Aleñá añade otro matiz. El catalán, ya en propiedad del club, disputó los tres primeros partidos completos y solo fue sustituido en San Mamés pasada la hora de juego. Aunque Coudet lo ha utilizado también como falso extremo, su posición natural sigue siendo el centro, lo que le convierte en una pieza versátil para reforzar tanto la banda izquierda como el mediocampo.

El último en incorporarse, Denis Suárez, representa un salto de calidad en la medular. Viejo conocido de Coudet de su etapa en el Celta, el gallego llegó en verano y ya dejó destellos de su talento en Bilbao, donde participó en la jugada del gol que sorprendió a Unai Simón. Su adaptación plena parece solo cuestión de tiempo, y cuando alcance la mejor condición física, su presencia en el once será difícil de discutir. Ese movimiento podría desplazar a Guridi, aunque el centrocampista de Azpeitia siempre ha gozado de la confianza del entrenador por su capacidad de trabajo y su constancia, pese a no ser un jugador especialmente goleador.

DENIS SUÁREZ, MÁS OPCIONES

La versatilidad de Denis permite imaginarlo tanto en el doble pivote como en posiciones más avanzadas, lo que abre la puerta a reajustes tácticos. Por ejemplo, Ibáñez podría adelantar su ubicación hacia una banda para dejar sitio al gallego en el medio, liberando a Aleñá para actuar por dentro. Sea cual sea la fórmula, el abanico de opciones para Coudet es ahora mucho más amplio que en campañas recientes.

En definitiva, el Alavés ha construido una sala de máquinas competitiva, con perfiles variados que se complementan y elevan el nivel general. Blanco, Ibáñez y Aleñá ya se han asentado; Denis amenaza con irrumpir pronto; Guridi sigue compitiendo por no perder protagonismo. El resultado es una medular que no solo ilusiona por nombres, sino que está respondiendo sobre el césped y que puede convertirse en uno de los factores diferenciales del Glorioso en este curso liguero.