Olaizola: "Es una maravilla enfrentarnos al Alavés"

Unai Olaizola, jugador del Portugalete, de Tercera RFEF, calificó de "maravilla" el emparejamiento contra el Alavés que les ha deparado el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey.

"Es una maravilla. Queríamos un rival vasco y ahora que nos ha tocado el Alavés intentaremos hacerlo lo mejor posible para ganar", dijo Olaizola como valoración del derbi vasco copero.

Su compañero, Iñaki Bilbao, se mostró "ilusionado" por el duelo, que calificó como "un partido muy bonito que permitirá poder llenar La Florida de nuevo" y se mostró esperanzado en poder "conseguir la machada". La eliminatoria se disputará en una fecha aún por definir entre el 2 y 4 de diciembre.

Así, un equipo de Primera División volverá a jugar en La Florida, algo que no ocurría desde la temporada 2019/2020, cuando el Betis visitó el campo. En aquella ocasión, los verdiblancos impusieron su superioridad y ganaron 0-3, pero su entrenador entonces, Rubí, dejó claro que no se confiaba del Portugalete, ya que alineó a futbolistas importantes como Canales, Bartra, Tello y Álex Moreno.

El Portugalete llegó a esta segunda ronda de la Copa después de vencer por la mínima (1-0) al Valladolid en su estadio, La Florida. Un único gol de Xabi Gómez en el minuto 57 fue suficiente para que los jarrilleros eliminaran a un club con mucha historia en el fútbol español, que actualmente juega en Segunda División tras haber descendido recientemente de LaLiga EA Sports.