Oficial: Lucas Boyé, nuevo jugador del Alavés

El Granada ha traspasado al delantero argentino Lucas Boyé al Deportivo Alavés, según anunció la entidad andaluza este viernes, lo que abre la vía para que el club rojiblanco inscriba ante LaLiga fichajes que faltaron en la primera jornada por tener el límite salarial sobrepasado.

“El Granada y el Deportivo Alavés han alcanzado un acuerdo para el traspaso del futbolista Lucas Boyé al conjunto babazorro”, confirmó el club andaluz en un comunicado sobre una operación que llevaba tiempo fraguándose.

Lucas Boyé, de 29 años, llegó al club granadino en agosto de 2023 desde el Elche y, desde entonces, ha disputado 31 partidos en LaLiga EA Sports (Primera División) y otros 33 en LaLiga Hypermotion (Segunda), anotando 16 goles y repartiendo ocho asistencias.

La salida del atacante argentino, uno de los jugadores más costosos de su plantilla, permitirá al Granada, en principio, poder inscribir a nuevos futbolistas de cara a la temporada ya iniciada.

El extremo senegalés Souleymane Faye, el extremo José Arnaiz, el delantero Jorge Pascual y el lateral Diego Hormigo ya faltaron al estreno liguero contra el Deportivo de La Coruña por no estar inscritos y están pendientes de su alta para poder ser de la partida en el choque de este viernes ante el Eibar.

La duda es si estas altas las podrá efectuar el Granada antes del partido, tras confirmarse el traspaso de Lucas Boyé, y también si la liberación de masa salarial le permitirá, además, reforzar una plantilla que queda muy debilitada en ataque con la salida del punta argentino.