DEPORTIVO ALAVÉS
Miguel Rodríguez, fichaje del Alavés hasta 2031
El club babazorro hizo oficial la llegada del extremo gallego, canterano del Celta que aterriza en Mendizorroza procedente del Utrecht
EFE
Miguel Rodríguez llega al Deportivo Alavés, procedente del FC Utrecht holandés, con un contrato firmado hasta 2031 para reforzar las bandas del equipo vitoriano, informó este lunes el club vasco.
El joven gallego, de 23 años, aportará “velocidad, desborde y talento ofensivo”, tal y como señaló el club en una nota de prensa.
El nuevo babazorro se formó en la cantera del Celta de Vigo y debutó con el primer equipo celeste en LaLiga en la campaña 2023-2024 para pasar después al fútbol neerlandés, en el que ha marcado 10 goles en 45 partidos. El joven jugador también debutó en la Europa League con dos goles en ocho partidos.
“Su polivalencia en las posiciones ofensivas, su velocidad y su capacidad para romper líneas convierten al nuevo futbolista albiazul en un perfil que encaja con la idea de juego del Deportivo Alavés”, explicaron desde la entidad alavesista.
Miguel Rodríguez, que ya conoce a sus nuevos compañeros, quiso dedicarles unas palabras a los aficionados babazorros: "Hola albiazules, ya por aquí con muchas ganas de empezar. Goazen Glorioso".
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