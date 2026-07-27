Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ferran TorresJulián ÁlvarezDiomandé Real MadridMateu AlemanyMadre LamineOyarzabalJubiladoClasificación Tour de FranciaDinero campeón Tour de FranciaPalmarés Tour de FranciaPogacarViniciusMercado de fichajesJoan PradellsRubén RíoJubiladaCarolina MarínPartidos pretemporadaBarça pretemporadaServidores PlayStationPlayStationPS Plus AgostoOutdoor
instagramlinkedin

DEPORTIVO ALAVÉS

Miguel Rodríguez, fichaje del Alavés hasta 2031

El club babazorro hizo oficial la llegada del extremo gallego, canterano del Celta que aterriza en Mendizorroza procedente del Utrecht

Miguel Rodríguez, nuevo fichaje del Deportivo Alavés

Miguel Rodríguez, nuevo fichaje del Deportivo Alavés

Miguel Rodríguez, nuevo fichaje del Deportivo Alavés / @Alaves

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Miguel Rodríguez llega al Deportivo Alavés, procedente del FC Utrecht holandés, con un contrato firmado hasta 2031 para reforzar las bandas del equipo vitoriano, informó este lunes el club vasco.

El joven gallego, de 23 años, aportará “velocidad, desborde y talento ofensivo”, tal y como señaló el club en una nota de prensa.

El nuevo babazorro se formó en la cantera del Celta de Vigo y debutó con el primer equipo celeste en LaLiga en la campaña 2023-2024 para pasar después al fútbol neerlandés, en el que ha marcado 10 goles en 45 partidos. El joven jugador también debutó en la Europa League con dos goles en ocho partidos.

Su polivalencia en las posiciones ofensivas, su velocidad y su capacidad para romper líneas convierten al nuevo futbolista albiazul en un perfil que encaja con la idea de juego del Deportivo Alavés”, explicaron desde la entidad alavesista.

Noticias relacionadas

Miguel Rodríguez, que ya conoce a sus nuevos compañeros, quiso dedicarles unas palabras a los aficionados babazorros: "Hola albiazules, ya por aquí con muchas ganas de empezar. Goazen Glorioso".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL