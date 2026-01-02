Mendizorroza, 'sold out' para el Deportivo Alavés - Real Oviedo

El Estadio de Mendizorroza presentará este domingo un lleno absoluto en la próxima jornada de LaLiga EA Sports frente al Real Oviedo, primer compromiso del año 2026, según ha informado el Deportivo Alavés.

De este modo, el nuevo año arrancará de la misma manera que concluyó el 2025, cuando el estadio registró también un "todo vendido" en el encuentro frente al Real Madrid que acabó con derrota por la mínima ante los de Xabi Alonso.

Se trata del segundo 'sold out' de la temporada, en un escenario que mantiene una media de asistencia que ronda los 17.000 espectadores por partido -la capacidad es de 19.800- , cifras que consolidan a Mendizorroza como uno de los campos con mayor fidelidad.

Mendizorroza está siendo un factor determinante en el rendimiento del equipo como local: No en vano, 14 de los 18 puntos sumados hasta la fecha han sido conquistados en el feudo albiazul.

El Deportivo Alavés, que se mantiene tres puntos por encima del descenso con 18 puntos y 14º en la tabla, mantiene activa hasta el mismo día de partido la opción de liberación de abonos, para los abonados que no vayan y quieran liberar su asiento.