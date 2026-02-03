Mariano se cierra en banda y agrava los problemas del Alavés

Mariano Díaz sigue siendo una piedra en el camino del Alavés, una que no solo se mantiene, sino que crece con el paso del tiempo. El club no ha conseguido traspasarlo en este mercado de invierno, por lo que seguirá siendo un problema, como mínimo, hasta la próxima ventanta de transferencias. El hispano-dominicano no cuenta para Eduardo Coudet y, desde noviembre, ha desaparecido de las convocatorias.

Llegó libre en agosto tras una temporada en blanco y firmó por dos años, hasta 2027. Sin embargo, en apenas cinco meses su situación ha dado un giro radical. Aunque en un principio se presentó como una alternativa ilusionante en la delantera, ahora no cuenta para el entrenador y, además, su salario bloquea la llegada de posibles refuerzos en plena lucha por la permanencia. Mariano ha dejado claro que no piensa salir, pese a que el club intentó buscarle una salida, y se aferra al contrato que lo vincula con los vitorianos.

Una antecedente similar

Una historia similar se vivió cuando jugaba en el Madrid, donde apenas se le vio en el verde entre 2021 y 2023. Se negó a escuchar ofertas que le habrían permitido jugar más y relanzar su carrera, y decidió cumplir su contrato sin problema. Pero lo que en la capital era una cuestión casi anecdótica, en el Alavés se ha convertido en un problema serio.

El club tiene que hacer malabares para cumplir con el límite salarial y poder inscribir posibles refuerzos. La venta de Carlos Vicente al Birmingham por 8 millones es un ejemplo claro: una operación dolorosa en lo deportivo, pero obligada por las exigencias financieras.

La negativa de Mariano a marcharse ha enfadado a la directiva, que se resigna a pagar el resto del contrato de un jugador que no cuenta para el entrenador. A sus 32 años, el delantero se aferra a su firma y promete convertirse en un obstáculo, al menos, hasta verano.