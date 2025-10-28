Malas noticias para el Alavés: Jon Pacheco, baja por una rotura de ligamentos en el hombro

Llegan malas noticias desde Vitoria. El central del Deportivo Alavés Jon Pacheco será baja en las próximas semanas por una lesión en el hombro izquierdo sufrida ante el Rayo Vallecano.

El defensa albiazul se rompió los ligamentos de su articulación, aunque no pasará por el quirófano y ha iniciado un tratamiento conservador. Será su evolución la que marque el plazo de recuperación, explicaron desde el club.

El navarro cayó al terreno de juego tras un choque con su portero, Antonio Sivera, en el que se produjo la lesión, al filo del descanso. A pesar de la gravedad, Pacheco volvió al campo para ayudar a sus compañeros hasta el descanso, cuando fue sustituido por Víctor Parada.

Con esta lesión, el conjunto albiazul queda con muy pocos efectivos disponibles en el centro de la zaga, tras la sanción de la FIFA a otro central titular, Facundo Garcés, por fraude en su nacionalización malaya.

EL PARTE MÉDICO OFICIAL DEL ALAVÉS

"El jugador sufre una lesión ligamentosa y causará baja los próximos compromisos. El jugador del Deportivo Alavés Jon Pacheco resultó lesionado durante el encuentro disputado este pasado domingo frente al Rayo Vallecano.

PARTE MÉDICO 🚑 | Jon Pacheco.



El jugador sufre una lesión ligamentosa y causará baja los próximos compromisos.



— Deportivo Alavés (@Alaves) October 28, 2025

Las pruebas médicas realizadas en la jornada de ayer han confirmado que el futbolista sufre una rotura de ligamentos en el hombro izquierdo. El jugador ha iniciado un tratamiento conservador y será su evolución la que marque el plazo de recuperación.

Información ofrecida por la aseguradora médica oficial, IMQ".