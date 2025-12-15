El lamento de Eduardo Coudet, entrenador del Alavés, tras la derrota ante el Madrid: "No era el plan"

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, lamentó la derrota ante el Real Madrid (1-2) y opinó que “por lo menos” tenían haber puntuado.

“Es un equipo que no te perdona”, dijo en rueda de prensa el argentino, que confesó que el segundo gol les dejó tocados anímicamente. “Lo estábamos haciendo muy bien, teníamos el control y nos sentíamos cómodos”, remarcó el preparador, que incidió en que en estos partidos no puedes perdonar cuando tienes el control.

“Hemos hecho un gran juego con un rival de mucha jerarquía y una jugada nos costó el partido”, opinó Eduardo Coudet, que no se atrevió a ofrecer un veredicto sobre un empujó de Asencio en un remate de Toni Martínez, que pidió en el campo, pero no tuvo oportunidad de ver repetido.

“Cuando perdemos no salimos nunca satisfechos”, manifestó y puso el foco en el trabajo del equipo a pesar de que no arrancaron tan precisos. “No era el plan”, añadió. “Preparamos un partido para ser protagonistas”, afirmó y recordó que, con el empate, “la única situación con el empate ha asido la del gol”.

Sobre la entrada al campo de Carlos Vicente y su gol no se dio ningún mérito. “El mérito es solo de los jugadores”, consideró.