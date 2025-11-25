LaLiga deberá aprobar la ubicación de los seguidores del Alavés en el Camp Nou

El Deportivo Alavés informó este martes, a instancias del FC Barcelona, de que LaLiga deberá aprobar la ubicación de los seguidores albiazules en el Spotify Camp Nou, de cara al encuentro que tendrá lugar este sábado entre los dos equipos.

"La confirmación definitiva sobre la disponibilidad del sector visitante depende de una revisión técnica de LaLiga, que se realizará el viernes 28 de noviembre", explicaron desde el club catalán.

Ese día se conocerá si las 470 entradas asignadas se podrán entregar finalmente a la afición albiazul.

"Publicamos esta información con el objetivo de garantizar la máxima transparencia y evitar posibles inconvenientes a quienes estén organizando su desplazamiento", aclararon desde la entidad vitoriana.