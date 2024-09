Jordán: "Llego a un club necesario, un club que me quiere"

El nuevo jugador del Deportivo Alavés Joan Jordán confesó este miércoles que llega a “un club necesario”, a un club que le quiere y se mostró muy motivado por comenzar su etapa en el equipo vitoriano. El catalán, cedido por el Sevilla, explicó en rueda de prensa que estaba en un momento en el que tenía que tomar “una decisión importante” y aseguró que se encuentra “en momento idóneo para volver” a reencontrarse consigo mismo y dar su mejor versión.

“Me encuentro con una fuerza mental tremenda para mejorar. Vengo a sumar y a ayudar al grupo”, añadió el centrocampista, al que le hubiera gustado que se cerrase antes la operación. “Sé del interés del club desde hace mucho tiempo, era cuestión de paciencia”, dijo el nuevo babazorro.

Dio mucha importancia a la apuesta que ha hecho el Alavés por él. “Tiene cosas que necesito tanto a nivel personal como deportivo para poder volver a sentirme y volver a dar mi mejor versión”, consideró sobre su nueva casa. “Siempre he dicho que quiero estar donde me quieren y en este caso me quieren mucho”, apuntó con motivación.

"Sé el ambiente de fútbol que hay aquí"

Por otro lado, desveló que su anterior paso por la SD Eibar le ayudó a tomar la decisión de recalar en el Alavés. “He estado en el norte y sé el ambiente de fútbol que hay aquí”, manifestó y admitió que en la localidad guipuzcoana tuvieron “una experiencia tremenda”. “Quiero encontrar aquí mi mejor versión del Eibar y todo lo que mejoré en Sevilla”, deseó el futbolista, que conoce perfectamente la competencia que tendrá en un equipo en el que “el nivel de la plantilla es muy alto”.

“El objetivo prioritario es la salvación, es muy difícil, pero se puede dar un paso más como equipo y como club en el día a día y a nivel de juego”, apostó Joan Jordán, que avisó de que habrá “momentos duros”.

El doble campeón de la ‘Europa League’ perdió protagonismo el año pasado y confesó que fue “duro”, pero afirmó que llega muy bien a nivel físico y solo necesita ritmo. “A nivel mental he cumplido 30 años ahora y es mi mejor momento”, reveló.

“Puede ser igual de motivante luchar por la permanencia que jugar por la Champions League, todo depende del enfoque que le des en cada momento”, argumentó el jugador. “Hemos hecho historia en Sevilla pero ya pasó, ahora toca el Alavés y el club se tiene que estabilizar en Primera”, zanjó.

Joan Jordán estuvo flanqueado por el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, que se mostró muy orgulloso de su incorporación a pesar de estar “compitiendo con equipos tremendos, con otro tipo de posibilidades, de recursos y otro impacto incluso social, económico y deportivo”. “Poder contar con Joan (Jordán) me da confianza credibilidad y convencimiento de que las posibilidades de crecimiento son reales”, opinó.