La increíble mala racha del Alavés en San Mamés

El Deportivo Alavés, que este sábado se enfrenta al Athletic Club, no gana en San Mamés desde hace 20 años. De hecho, el Glorioso solo ha conseguido tumbar en Bilbao a los rojiblancos en dos ocasiones, una en la Liga y otra en la Copa del Rey. Un registro durísimo que podría llegar a su fin este próximo sábado.

La última vez fue en la duodécima jornada de la liga 2005/06, cuando los vitorianos superaron por 0-2 a los vizcaínos con goles de Nené y Bodipo. La otra victoria fue en la primera ronda de Copa en 1939. Los goles de Gárate y Elices superaron al del local Macala.

En total ambas escuadras se han enfrentado en 29 ocasiones con el Athletic como local con un balance muy favorable a los bilbaínos que se han impuesto en 23 duelos, han empatado cuatro y solo dos partidos han sido para los albiazules.

Así pues, este próximo sábado 13 de septiembre a las 18:30h, el Alavés tendrá una nueva oportunidad para romper esta increíble mala racha. En un encuentro donde los de Valverde llegarán con numerosas bajas, los vitorianos buscarán quitarle los tres puntos, algo que todavía ningún equipo ha conseguido esta temporada.

Con tres victorias en los primeros tres encuentros, los de San Mamés han dejado claro que están listos para competir por todo. La próxima semana estrenarán el bonito reto de la Champions League con la dificilísima visita del Arsenal el día 16.

Se enfrentarán a ellos también sin Nico Williams, quien estará unas semanas fuera de los terrenos de juego tras la lesión sufrida en el encuentro de la selección española ante Turquía. Así lo ha comunicado el club: "El jugador Nico Williams sufre una lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda, según las pruebas médicas realizadas esta tarde. Queda pendiente de evolución".