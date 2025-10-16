De ser el heredero de Cristiano a buscar sitio en Primera: la última oportunidad de Mariano Díaz

Cuando el Real Madrid fichó a Mariano Díaz en el verano de 2018, se desató la locura en el Santiago Bernabéu. Una marea blanca se desplazó hasta el feudo madridista para dar la bienvenida al que tenía que ser el heredero de Cristiano Ronaldo, que llegaba procedente del Olympique de Lyon por 21,5 millones de euros, pese a ser un jugador formado en La Fábrica. El de Premià de Mar no dudó en la elección del dorsal: el 7. Oficialmente, acababa de opositar públicamente a ser el 'nuevo Cristiano'. odo para ser

No es precisamente moco de pavo el número 7 en el Real Madrid. Además del astro portugués, lo vistieron Juanito, Butragueño o Raúl. Por desgracia para el cuadro blanco, el rendimiento de Mariano no tuvo nada que ver con el de las leyendas citadas. El que debía ser el “nuevo Cristiano”, como muchos madridistas afirmaban, acabó convirtiéndose en un futbolista invisible de la plantilla, que no abandonó el club hasta el verano de 2023 como jugador sin contrato.

Mariano Díaz, en su presentación con el Real Madrid / Real Madrid

En cinco temporadas, el hispano-dominicano jugó 84 partidos, marcó 12 goles y repartió tres asistencias. El balance fue de unos 17 encuentros, 2,4 goles y 0,6 asistencias por curso. Tras su fiasco en el Bernabéu, el delantero probó suerte en el Sevilla, pero su realidad fue la misma, y solo disputó 13 encuentros sin marcar ni un gol. En septiembre de 2024 se convirtió en agente libre y estuvo toda la temporada 2024-25 sin equipo, hasta que este verano se ganó una nueva oportunidad con el Alavés.

Oportunidad de oro en el Alavés

A sus 32 años, Mariano tuvo que demostrar que estaba al nivel de la Primera División tras estar más de un año parado, y el cuadro babazorro le ofreció un contrato después de varios entrenamientos de evaluación. Sin embargo, su inicio en el Alavés no ha sido el soñado. Después de disputar 222 minutos repartidos en siete duelos de Liga, el atacante, que aún no se ha estrenado como goleador, sufre molestias físicas en la zona de los isquios. Según dejó caer su entrenador, el 'Chacho' Coudet, no es una cuestión muscular, sino nerviosa.

Mariano ante el Athletic / Javier Zorrilla

El futbolista sigue un plan de recuperación específico para estar ante el Valencia el próximo lunes y, aunque el parón de selecciones le ha ido bien para mejorar sensaciones, ya que República Dominicana no lo convocó, poco a poco va perdiendo protagonismo en el equipo. Toni Martínez y Lucas Boyé, su competencia directa en el ataque, ya han visto portería: el ex del Oporto suma dos tantos y el argentino uno. Carlos Vicente es el máximo goleador del equipo con tres tantos desde los once metros.

El destino le dio un número de leyenda y una segunda oportunidad en el Bernabéu, pero ese tren se escapó; ahora, le brinda otra en Mendizorroza. Pero el tiempo no espera a nadie. Si este tren también pasa de largo, Mariano Díaz quedará como un recuerdo difuso entre los nombres que un día soñaron con brillar en el Real Madrid.