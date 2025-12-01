La Florida se viste de gala para su primer gran derbi vasco en la Copa con el Portugalete - Alavés

El campo de La Florida, abarrotado por unos 3.000 aficionados, se vestirá de gala para acoger el martes el primer gran derbi vasco de su historia en la Copa del Rey entre los anfitriones del Club Portugalete, líder del Grupo IV de Tercera RFEF, y el Deportivo Alavés.

El equipo jarrillero encara la cita con la ilusión de intentar repetir la gesta que protagonizó en la primera ronda apeando al Real Valladolid consciente de que la dificultad será aún mayor ante un cuadro albiazul necesitado de alegrías y que en su estreno copero no dio ninguna opción al Getxo.

Ahora será al otro lado del Puente Colgante, a apenas unos kilómetros del campo de Gobela donde se jugó aquel partido, donde el 'Portu' intente una gesta que fue inalcanzable para sus vecinos.

"Para nosotros es un reto muy ilusionante. Sería increíble, casi una machada, eliminar a otro equipo profesional y avanzar en la competición. Intentaremos jugar nuestras bazas, competir y estar cerca de ganar. Es evidente que será complicado, pero si hacemos nuestro partido tendremos oportunidades", ha subrayado el entrenador del 'Portu', Egoitz Bilbao.

"Tenemos que agarrarnos a eso. Si lo hicimos una vez podemos hacerlo una segunda", añade el técnico que cuenta con la única baja del centrocampista Ibai Quintana.

El cuadro jarrillero, líder destacado de su grupo de Tercera RFEF y que se ha planteado este curso como objetivo ascender de categoría, llega al encuentro tras haber descansado el pasado fin de semana por el paréntesis liguero derivado de la participación de la selección de Euskadi en la Copa de las Regiones UEFA.

Los albiazules, dirigidos por el argentino Eduardo Coudet, aprovecharán el torneo copero para cobijarse de los últimos resultados en LaLiga, tres derrotas consecutivas que han frenado en seco su racha.

Los vitorianos llegan a esta eliminatoria tras endosar un 0-7 al Getxo y con la intención de llegar lejos, pues la plantilla alavesista es más larga que en otras temporadas y la segunda unidad ha participado casi tanto como la primera.

A pesar de todo, será el turno para los menos habituales e incluso para algún jugador de la cantera como Jorge Morcillo y Diego Ballestero, que debutaron en la anterior eliminatoria con un gol y una asistencia, respectivamente.

Los babazorros no estarán solos en La Florida. Al menos 200 seguidores alavesistas acompañarán al equipo en tierras vizcaínas con el objetivo de seguir adelante en un competición en la que no han tenido mucha fortuna desde que alcanzaron la final en 2017.

No será la primera vez que el primer equipo albiazul visita al Portugalete, ya que el Alavés jugó en La Florida el 19 de marzo de 1987 en un duelo correspondiente a la jornada 20 de Tercera División.

En aquel encuentro ganaron los vitorianos por 0-1 con gol de Jesús María Larrañaga y precisamente aquella temporada se abrió con un Alavés-Portugalete que terminó con empate a uno.

Nombres como Moussa Diarra, Carlos Protesoni, Ander Guevara o Mariano Díaz sonarán más en este encuentro donde Eduardo Coudet combinará a los jugadores que menos ha usado con algunos de los que llegan más cargados de minutos.

Es el caso de Antonio Blanco, que está llamado a la titularidad ya que no jugará en liga ante la Real Sociedad por acumulación de amonestaciones.