Facundo Pellistri: "Suárez, Cavani y Godín nos fueron enseñando muchas cosas"

Facundo Pellistri ya se prepara para un reto muy importante: los partidos de las Eliminatorias para el Mundial 2026 ante Perú y Chile. El futbolista de la selección 'charrúa' juega actualmente en el Panathinaikos griego, aunque hace tres años, en 2022, vistió la camiseta del Alavés como cedido.

El uruguayo fue intercalando entre Manchester United y Alavés, hasta que finalmente el club inglés lo traspasó al Panathinaikos por 6 millones de euros. Sin embargo, Pellistri aterrizó en Mendizorroza como una de las grandes promesas. "Tuve un par de ofertas más, pero me decidí porque me gustó la propuesta del Alavés y porque el entrenador me motivó y ayudó mucho. Me aporta varias cosas estar aquí. Más que nada es una liga nueva, un gran desafío y un gran club. Estoy muy contento de poder competir con mis compañeros y de poder lograr los objetivos".

Este miércoles, el futbolista de la Selección Uruguaya, destacó el valor que tiene la fortaleza del grupo en la Celeste, así como el trabajo que hicieron los referentes anteriores y que continúan llevando a cabo los que están hoy en día. “Siempre nos fueron enseñando los valores a todos los que íbamos entrando. El grupo en Uruguay es muy importante, Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Godín nos fueron enseñando muchas cosas y al día de hoy sigue habiendo muchos referentes, como Bentancur, Nahitan Nández o Giménez. Tratamos de empujar para el mismo lado todos juntos y son los valores que tratamos de dar, y siempre buscamos llevar a Uruguay lo más alto posible”, expresó.

Su paso por Grecia

El futbolista también habló de cómo se está adaptando en esta nueva etapa en Grecia, donde llegó hace poco más de un año. “Estoy contento, estoy teniendo mucho rodaje ahí y es una liga competitiva. Cuando un jugador puede tener rodaje, siempre es bueno y eso lo ayuda cuando viene a la Selección. De mi parte, siempre voy a tratar de ayudar al equipo como pueda con mis características: ser extremo, explotar la velocidad, tratar de desmarcarme y también aportar en la marca”, afirmaba.

Preguntado acerca de quiénes son sus referentes, Pellistri ha explicado que intenta copiar cosas de los mejores. "Sería divertido compararse con Neymar, Mbappé... pero el futbol de Messi es el que más me gusta y me atrae", decía.

Un gran reto por delante

Más allá del momento que vive en el club griego, Pellistri también reconoció que llegar a la Selección “es una emoción tremenda” y sirve para recargar energías en medio de temporadas que a veces no dan tregua. “Uno a veces cuando va con el pie en el acelerador de entrenar y jugar, entrenar y jugar, pierde noción de las cosas y la posibilidad de venir a la Selección seguido y disfrutar muchas cosas es un privilegio enorme. Poder venir cada vez es una emoción tremenda, todas las veces que toca pisar el Complejo, reunirse con los compañeros, son momentos que te dan energía, te hacen recuperar todo eso y cuando volvés al club, lo hacés más recargado. Cuando nos juntamos acá, disfrutamos de jugar juntos y de buscar lo mejor para Uruguay”, dijo el ex Peñarol y Manchester United.

Por lo que hace a los encuentros ante Perú y Chile, sabiendo que con un triunfo ante la Blanquirroja se sellará el billete a la Copa del Mundo de 2026, el futbolista dijo que ojalá se pueda dar “ese último pasito” para poder disfrutar de todo el esfuerzo realizado a lo largo del certamen clasificatorio. “Las Eliminatorias son muy largas, toca vivir muchas cosas que son difíciles. Disfrutar de la clasificación al Mundial con tu gente, de locales, es muy lindo. Hay que hacerlo todavía y estamos concentrados en eso”, cerró.