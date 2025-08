El error garrafal de Mariano en su estreno de titular con el Alavés

Mariano se estrenó como titular con el Alavés. El futbolista dominicano pidió realizar la pretemporada con el conjunto blanquiazul y a base de trabajo y goles en entrenamientos y partidos, está a punto de formar parte de forma oficial de la plantilla para la temporada 25/26. La marcha del delantero del Alavés, Panichelli, al fútbol francés, le abrió una puerta al exfutbolista del Real Madrid o Sevilla de quedarse en el conjunto vitoriano pese a que la primera idea del delantero era irse a jugar al extranjero.

El Alavés y Mariano negocian su firma, aunque todavía deben concretar la duración del contrato y determinar la cuantía económica del mismo. Se trata de una operación singular, ya que la idea inicial del futbolista y del club era unirse a la pretemporada para adquirir el mejor tono físico para ver en qué proyecto deportivo podía encajar.

Diversidad de opiniones con Mariano

En este inicio de pretemporada, está dejando sensaciones agridulces para la afición. Los números de Mariano Díaz con la camiseta del Alavés en pretemporada han sido 45 minutos en cada uno de los partidos que ha disputado, marcando dos tantos en la victoria ante el Castellón. Este miércoles, los de Coudet se han enfrentado al Huesca, en su penúltima prueba de fuego antes de empezar La Liga ante el Levante.

Sin embargo, en una acción tras un balón parado, Mariano ha saltado con los brazos en alto y ha provocado el penalti que le ha dado la victoria al equipo de la Liga Hypermotion. Un partido no del todo convincente del nuevo delantero del Alavés, aunque la temporada es larga y el jugador confía en dar el nivel que todo el mundo espera de él.

La última experiencia del ex delantero madridista fue en el Sevilla, equipo en el que apenas estuvo una campaña. No cuajó. Y, una vez terminada la temporada, dijo adiós. Lo curioso es que el jugador optó por no unirse a ningún club, siendo su selección el único destino a fin de seguir disfrutando del fútbol. En el fin de semana del 13 y 14 de diciembre se reencontrará con la entidad blanca en la jornada 16 de competición liguera.