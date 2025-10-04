El Elche examina su euforia en Mendizorroza

El Elche, uno de los pocos equipos invictos en Europa, vive en una nube tras protagonizar su mejor arranque de la historia en Primera y esta jornada se examina en Mendizorroza ante un Deportivo Alavés en mitad de tabla y más necesitado de puntos. Tras un buen inicio, el equipo vitoriano ha encadenado malos resultados en los que han conseguido un punto de nueve a pesar de haber hecho méritos para más.

La falta de gol es un debe en el equipo de Eduardo Coudet, que también se ha mostrado frágil en su área. Sus rivales le han castigado con pocas oportunidades y es uno de los puntos a corregir en los próximos partidos. Sin embargo, la defensa es una de las líneas más castigadas en las últimas jornadas. El técnico argentino no podrá contar con su compatriota Facundo Garcés, sancionado por la FIFA, a lo que se suma la lesión de Moussa Diarra. Así, Jon Pacheco y Nahuel Tenaglia están llamados a ocupar el eje defensivo con Jonny Otto y Yusi en las bandas.

En la delantera, el mejor colocado para ser titular es Lucas Boyé, que se mide a su exequipo, mientras que Toni Martínez volvió a entrenar con el grupo y también estará disponible. Mariano Díaz, por su parte, ha tenido más dificultades durante la semana y su disponibilidad es más dudosa.

En el centro del campo podrían repetir Antonio Blanco y Pablo Ibáñez después de una semana de rotaciones en la que Abde Rebbach se ha postulado como una garantía en la banda izquierda si el ‘Chacho’ deja fuera a Carles Aleñá.

El Elche, por su parte, visita Mendizorroza en una nube tras un brillante inicio de competición que le sitúa en la cuarta plaza y sin conocer aún la derrota, en lo que ya es el mejor arranque de siempre del equipo ilicitano en Primera. El conjunto de Eder Sarabia va a más en su juego y sólo le queda por aprobar la asignatura pendiente de ganar como visitante al haber sumado tres empates en sus visitas a Atlético de Madrid, Sevilla y Osasuna.

La semana ha sido atípica para el Elche, que aprovechó para presentar a sus doce refuerzos para la presente temporada en un acto abierto al público en el estadio Martínez Valero, donde se pudo confirmar el estado de euforia y optimismo que rodea a la entidad.

Sarabia, que cumplirá su segundo partido de sanción tras la expulsión en Pamplona, recupera para el partido ante el Alavés a los centrocampistas Martim Neto y Fede Redondo, bajas en las últimas jornadas, pero no podrá contar laterales Héctor Fort y Adriá Pedrosa, con problemas físicos.

El conjunto ilicitano tampoco podrá disponer, por tercera jornada consecutiva, de Rodrigo Mendoza, que se encuentra disputando con la selección española sub-20 el Mundial de Chile. La gran novedad en la citación puede ser la presencia, ocho meses después de su operación de rodilla, del extremo Yago de Santiago.

La posible alineación del Elche es toda una incógnita, ya que Sarabia ha utilizado a prácticamente toda la plantilla y siempre esconde alguna sorpresa en sus once iniciales, sin renunciar a su estilo, pero en función de las características del rival.

Las incógnitas comienzan en la portería, donde Matías Dituro, que recuperó la titularidad la pasada jornada, pugna con Iñaki Peña, y se prolongan por el resto del campo, incluido el ataque, si bien Rafa Mir y André da Silva, con dos goles cada uno, se perfila como la dupla titular.