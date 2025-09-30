Elche y Alavés se reparten los triunfos en sus duelos en Primera en Vitoria

El Elche, que la próxima jornada visita el estadio de Mendizorroza, ganó en una de sus dos visitas en Primera División al Deportivo Alavés, que venció en el otro precedente.

Ambos equipos volverán a enfrentarse cuatro años después del último duelo, correspondiente a la undécima jornada del curso 2021-22, que se resolvió con triunfo vitoriano por 1-0, gracias a un gol del senegalés Loum Mamadou en el minuto 47.

El encuentro estuvo salpicado de polémica, ya que el colegiado anuló un gol a Guido Carrillo a instancias del VAR en una acción muy similar a la que protagonizó Mbappé ante la selección española en la final de la Liga de las Naciones.

El técnico del Elche, Fran Escribá, alineó aquella jornada a Kiko Casilla; Palacios, Roco, Bigas, Mojica; Mascarell, Raúl Guti, Fidel (Pastore), Morente (Pere Milla); Lucas Pérez (Benedetto) y Lucas Boyé (Carrillo).

El Deportivo Alavés, dirigido por Javier Calleja, formó con Pacheco (Sivera); Ximo (Martín), Laguardia, Lejeune, Duarte; Pina (Moya), Loum, Pons (Manu García), Pellistri (Édgar), Rioja; y Joselu.

En el primer precedente entre los dos equipos, enmarcado en la sexta jornada de la temporada 2020-21, el Elche, entrenado por el argentino Jorge Almirón, se impuso 0-2 con goles de Pere Milla, en el tramo final del primer tiempo, y Tete Morente, en los últimos minutos del encuentro.