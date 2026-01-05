LALIGA EA SPORTS
Eduardo Coudet, entrenador del Alavés, sobre la situación del equipo: "Toca trabajar y olvidarnos de los días libres, hubo un contagio negativo"
El técnico del Alavés reflexionó tras el empate de su equipo ante el Oviedo
EFE
Eduardo Coudet opinó en rueda de prensa tras el empate de los suyos ante el Real Oviedo (1-1) y afirmó que tienen "muchas cosas que cambiar y que hablar" y reclamó que tienen que ser "más ambiciosos".
El argentino se mostró "preocupado" por el partido de su equipo en rueda prensa, donde midió sus palabras porque estaba "re caliente" tras la imagen de sus jugadores.
"Hoy el equipo dejó de mostrar un montón de cosas en la parte futbolística, hubo un contagio negativo y muchos errores no forzados", analizó el técnico que confesó que la idea no era que el partido fuera parejo, sino que quería "imponerse más allá del resultado".
"Toca trabajar y olvidarnos de los días libres y retomar un montón de cosas", consideró.
"No me gustó el equipo y que no hayamos podido leer el cambio del partido", apuntó, convencido de que tienen que "cambiar cosas para retomar esas buenas situaciones" que mostraban antes constantemente.
"Todo fue más espeso. Tenemos que elevar la competencia interna para vernos mejor", manifestó. "Siempre hemos sido un equipo rocoso y hoy ha sido el partido en el que más nos han generado", lamentó.
"No estamos en una situación límite, hoy podíamos haber dado un salto. Hemos tenido cuatro cinco ocasiones así a lo largo de la temporada y esto es lo que más frustración me genera”, confesó. “Yo quiero mirar para arriba", deseó.
- Maldini desgrana la victoria del Barça con matices: 'Joan García, clave, pero…
- Real Madrid - Barça, en directo: Clásico de Liga Endesa de baloncesto en vivo hoy
- Mercado de fichajes, hoy 4 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Lo que no se vio del Espanyol - Barça: Joan 'sacrificó' a Gerard Martin, el 'toque' de Manolo a Dmitrovic y tensión en la grada
- Real Madrid - Real Betis: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga
- Raphinha cambia al Barça: los números que explican su impacto total
- Un botín de 50 millones, clave para el espía que delató a Maduro
- El Girona ya sabe cuál es la clave para cerrar el fichaje de Ter Stegen