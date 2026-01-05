Eduardo Coudet, entrenador del Alavés, sobre la situación del equipo: "Toca trabajar y olvidarnos de los días libres, hubo un contagio negativo"

Eduardo Coudet opinó en rueda de prensa tras el empate de los suyos ante el Real Oviedo (1-1) y afirmó que tienen "muchas cosas que cambiar y que hablar" y reclamó que tienen que ser "más ambiciosos".

El argentino se mostró "preocupado" por el partido de su equipo en rueda prensa, donde midió sus palabras porque estaba "re caliente" tras la imagen de sus jugadores.

"Hoy el equipo dejó de mostrar un montón de cosas en la parte futbolística, hubo un contagio negativo y muchos errores no forzados", analizó el técnico que confesó que la idea no era que el partido fuera parejo, sino que quería "imponerse más allá del resultado".

"Toca trabajar y olvidarnos de los días libres y retomar un montón de cosas", consideró.

"No me gustó el equipo y que no hayamos podido leer el cambio del partido", apuntó, convencido de que tienen que "cambiar cosas para retomar esas buenas situaciones" que mostraban antes constantemente.

"Todo fue más espeso. Tenemos que elevar la competencia interna para vernos mejor", manifestó. "Siempre hemos sido un equipo rocoso y hoy ha sido el partido en el que más nos han generado", lamentó.

"No estamos en una situación límite, hoy podíamos haber dado un salto. Hemos tenido cuatro cinco ocasiones así a lo largo de la temporada y esto es lo que más frustración me genera”, confesó. “Yo quiero mirar para arriba", deseó.