Disciplina abre expediente al Alavés por cántico de sus aficionados

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó la apertura de un expediente extraordinario al Alavés por el cántico "Rafa Mir, violador" entonado de sus seguidores contra el jugador del Elche Rafa Mir en la última jornada de Liga.

La incoación del expediante al Alavés responde a lo reflejado en el acta arbitral del encuentro de la octava jornada en el apartado de público y el escrito de denuncia de LaLiga. El acta arbitral reflejó que en el minuto 69 del partido, aficionados del equipo local, identificados por su indumentaria y situados en el Fondo Polideportivo, entonaron cánticos de "Rafa Mir, violador", hecho que fue puesto en conocimiento del coordinador de seguridad del partido y del delegado de campo.

Se activó el protocolo antiviolencia, racismo y xenofobia y el partido estuvo detenido durante dos minutos por ese hecho. Desde la megafonía y los vídeo marcadores del estadio se pidió que cesaran los gritos y no se volvieron a repetir. El Comité de Disciplina también sancionó con dos partidos al jugador del Girona Alejandro Francés, por su expulsión con roja directa ante el Valencia, y con uno al del Elche David Affengruber, igualmente expulsado con tarjeta roja directa la última jornada de Liga.

Francés, que estará de baja unas seis semanas por una lesión en un tobillo, fue expulsado frente al Valencia por protestar al árbitro y Affengruber vio la roja en el campo del Alavés por derribar a un contrario y evitar una ocasión manifiesta de gol. También se perderán la próxima jornada por doble amonestación y consiguiente expulsión Antonio Sánchez (Mallorca), Iván MArtín (Girona), Álvaro Mouriño (Villarreal) y Clement Lenglet (Atlético de Madrid).

Tras la disputa de la octava jornada en Segunda, el Comité de Disciplina sancionó a su vez con dos partidos al entrenador del Zaragoza, Gabi Fernández, expulsado por protestar a los árbitros, y con uno a los jugadores Leonardo Buta (Eibar), Javier Montero (Málaga) y Antonio Puertas (Albacete), los tres expulsados por producirse de manera violenta. Por doble amonestación y consiguiente expulsión cumplirán un partido Alex Petxarroman (Andorra) y Paul Akouokou (Zaragoza) y por acumulación de amonestaciones José Corpas (Eibar) y Mario Kelme (Cádiz).