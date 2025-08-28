El director deportivo del Alavés reconoce que el fichaje de Denis Suárez es complicado

El director deportivo del Deportivo Alavés, Sergio Fernández, se pronunció este miércoles sobre el posible interés del club vitoriano en Denis Suárez, actualmente en el Villarreal. El responsable albiazul reconoció que la llegada del centrocampista “no es sencilla” y que la “dificultad para su incorporación es máxima”.

“Obviamente es un jugador que me gusta”, admitió Fernández, aunque subrayó que el caché del futbolista es uno de los grandes impedimentos para abordar su fichaje. El director deportivo explicó que el club trabaja con la intención de “cerrar el mercado con las posiciones bien dobladas” para poder cumplir los objetivos de la temporada. Además, adelantó que algunos jugadores con menor protagonismo deberán tomar decisiones sobre su futuro.

Denis Suárez, durante la pretemporada del Villarreal. / AFP7 vía Europa Press

Entre los futbolistas que podrían salir del equipo figuran Hugo Novoa, Nikola Maras, Abde Rebbach y Gustavo Albarracín, y no se descarta incluso que se produzca algún traspaso de jugadores importantes. “Hay que estar preparado”, concluyó Sergio Fernández.