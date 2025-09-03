Denis Suárez: "Vengo a ayudar al Alavés a dar un paso más"

El nuevo jugador del Deportivo Alavés Denis Suárez señaló este martes que llega a Vitoria para “ayudar al club a dar un paso más y no solo pelear y sufrir en las últimas jornadas” y aseguró que el Glorioso es un equipo “consolidado en Primera División”.

El futbolista gallego fue presentado en una rueda de prensa en la que no oculto su “ilusión y ganas”. “He visto el club y el equipo y se dan muchas circunstancias para poder hacer una gran temporada”, incidió el centrocampista, que afronta un reto que le genera “mucha ilusión”.

“Tengo ganas de tener continuidad”, expresó el nuevo jugador babazorro, consciente de que es “uno más”. “Vengo a entrenar, trabajar y ganarme el puesto porque el fútbol es el momento actual y da igual lo que hayas hecho”, admitió.

Denis Suárez se reencontrará con Eduardo Coudet, con el que ha hablado mucho este verano, incluso antes de la pretemporada. “He estado en continuo contacto. Ha sido el club que más cariño y ganas ha demostrado por tenerme”, afirmó.El nuevo jugador alavesista dio su mejor versión como pivote, cuando el ‘Chacho’ le cambió de posición, y espera “repetir y mejorar” los números que tuvo en el Celta.

“Puedo adaptarme a situaciones intermedias, por izquierda, derecha o detrás del punta, pero jugaré donde me ponga”, dijo Denis Suárez, que ve al equipo “con ganas de dar un paso más”. “Es un equipo que quiere tener el balón, dominar y ser protagonista”, remarcó.

Estuvo acompañado por el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, quien se mostró “satisfecho y orgulloso” y reconoció que en otras circunstancias, Denis Suárez “difícilmente podría estar en el Alavés”. Apunto que con su incorporación intentarán llevar el proyecto “a otro nivel y a otras dimensiones” y afirmó que este año pueden “aspirar a retos interesantes y a un estilo atractivo”.