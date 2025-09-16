El dato que da como gran favorito al Alavés ante el Sevilla

El Sevilla, que el próximo sábado disputa en Vitoria su partido de la quinta jornada de LaLiga, lo hace con la ilusión de sumar su segunda victoria fuera de casa. Los de Matías Almeyda visitan un feudo complicado ante un Alavés que llega con la moral con las nubes y con un dato muy favorable para el encuentro.

Después de su épica victoria en el 'derbi' de San Mamés 20 años después, el Alavés quiere alargar su buena racha (1-1 frente al Atlético y 0-1 ante Athletic Club) y asentarse en la zona media de la tabla -ahora es séptimo clasificado con 7 puntos en 4 jornadas-.

El Sevilla, de cara a este partido en Vitoria, sólo ha ganado en cinco de las veintiuna visitas oficiales al campo del Alavés, donde además ha cosechado siete empates y nueve derrotas. Las dos últimas temporadas el conjunto andaluz perdió en Mendizorroza: 2-1 en la sexta jornada de la pasada Liga; y 4-3 en la segunda fecha del curso 23/24, en un partido con alternativas y un final inesperado.

La primera vez que el Sevilla ganó en Vitoria fue en Segunda División, en la campaña 1968/69, cuando se impuso por 0-2 con goles de Lebrón y Canito, y la más reciente fue gracias a un solitario tanto de Rakitic en el octavo de final de la edición 22/23 de la Copa del Rey.

El triunfo más reciente en Primera data de la temporada 21/22, un 1-2 rubricado por En-Nesyri y Suso para el Sevilla y el tanto local de Edgar Méndez, mientras que Joan Jordán certificó la victoria por la mínima de la campaña anterior, un marcador idéntico al que propició el tanto de Javi Casquero en la Liga 2001/02.