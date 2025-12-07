Coudet, tras la victoria del Alavés ante la Real Sociedad: "Necesitábamos este resultado"

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, confesó que necesitaban la victoria ante la Real Sociedad (1-0) y destacó que su equipo cambió el partido "a tiempo". "Era importante ganar contra un rival de mucha jerarquía, que te puede lastimar”, valoró el argentino en rueda de prensa, pero matizó que no comenzaron el duelo como habían planeado.

“El partido ha empezado con un ritmo muy bajo. Me hubiese gustado salir de otra manera, pero después de 25 minutos estuvimos mejor y terminamos cerrando mejor el primer tiempo”, analizó el entrenador babazorro, que destacó que su equipo trabajó “muy bien defensivamente”.

“Podíamos haber definido en los primeros 15 minutos de la segunda mitad”, remarcó y reconoció que "en esa necesidad de sacar los puntos no es fácil encontrar la tranquilidad". "No recuerdo situaciones claras de ellos en la segunda mitad", celebró y dijo que “es un grupo que en las situaciones difíciles responde mejor”.

“El año pasado, cuando más apretados estábamos, el equipo lo hacía bien y no ha sido la excepción”, añadió. “Este grupo tiene que creérselo un poco más”, expuso y puso en valor que se despertaron “a tiempo”.

Preguntado por su enfado en el primer tiempo fue claro. “No me mosqueo con alguien particular nunca porque es un equipo y cuando hay errores la culpa es mía”, aclaró.