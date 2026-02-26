Coudet, tajante sobre los rumores: "Juro por mis cuatro hijos que nadie de River se ha puesto en contacto conmigo"

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, juró este jueves por sus cuatro hijos que nadie del argentino River Plate se ha puesto en contacto con él ni con su representante para relevar a Marcelo Gallardo, quien este jueves dirigirá su último encuentro al frente del banquillo 'millonario'.

El técnico de Buenos Aires remarcó en rueda de prensa que está “al margen de todo el ruido que se ha armado”, respecto al supuesto interés del conjunto de su país.

“Cuando aparece una institución como River es como cuando busca entrenador el Real Madrid o el Barcelona, se arma mucha repercusión, y que me pongan en una lista como candidato es una caricia y un orgullo”, admitió.

Preguntado por si le llaman próximamente no se quiso pronunciar. “El hubiera o hubiese no existe en el fútbol” y no quiso jugar a “hacer futurismo”.

De hecho, aclaró que no ha hablado de esta situación ni con los jugadores ni con nadie del club “porque no se ha dado”. “No se habla sobre cosas que no suceden”, remarcó.

“A lo mejor para ustedes este ruido es demasiado fuerte, pero para mí, que conozco la institución, es algo natural”, dijo Coudet, al que tampoco le ha afectado ni siquiera aparecer en esa lista de entradores futuribles del equipo argentino.

“Estoy en mi casa en la computadora viendo fútbol y no me ha cambiado la semana, sé la repercusión que esto conlleva y no me afecta. Estoy acostumbrado a vivir con presión, es mi hábitat, ya dije que puedo dirigir en Vietnam y ahí estoy cómodo”, zanjó el técnico, quien jugó con la camiseta de River en dos etapas (1999-2002 y 2002-2004), en las que conquistó cinco títulos locales.

Coudet dudó sobre los movimientos del 'Millonario': “Conociendo la institución no creo que se hayan comunicado con nadie por una cuestión de respeto al entrenador actual”, opinó en alusión a la permanencia hasta hoy del 'Muñeco' Gallardo en el banquillo del equipo franjirrojo.

Precisamente, respecto al momento que vive River consideró que “no es una situación natural porque va a despedir a uno de los mejores entrenadores en la historia de River y eso agranda aún más todo lo que pasa”.

Gallardo, el técnico más exitoso de la historia del River Plate, con catorce títulos en ocho años y medio -incluidas dos Copas Libertadores-, anunció este lunes, en medio de una mala racha de resultados para su equipo, que el encuentro de este jueves contra el Banfield sería el último en su segunda etapa al frente del banquillo franjirrojo.