Coudet: "No ha sido un partido bonito, pero había que adaptarse y lo hicimos"

El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Deportivo Alavés, admitió tras ganar en La Florida al Portugalete (0-3) y pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey que "no ha sido un partido bonito", pero el contexto del encuentro requería "adaptarse" y lo consiguieron.

"En estos partidos la actitud es más importante que el juego. La pelota vuela mucho, el rival juega muy directo y aprieta y teníamos que adaptarnos a esas condiciones. Estamos acostumbrados a otro tipo de partidos, pero la Copa es así", explicó el técnico de Buenos Aires en su valoración del encuentro.

Bajo estas circunstancias, Coudet considera que "es difícil exigirle" más brillantez a su equipo y destacó que Raúl Fernández "no tuvo que hacer ninguna parada importante" porque han "defendido bien" las situaciones de estrategia y segundas jugadas que proponía el Portugalete.

"El campo estaba muy blando y era difícil jugar. Las condiciones son diferentes, pero bienvenidos sea estos partidos de Copa para para volver a la esencia del fútbol. Hay que respetar a todos los rivales y hacer un partido serio y creo que es eso lo que hicimos. Adaptarnos y golpear en los momentos que debíamos golpear", incidió.

Por su parte, el entrenador del Portugalete, Egoitz Bilbao, se mostró "muy orgulloso" del comportamiento de su equipo en la Copa del Rey en la que ha eliminado al Real Valladolid y "ha dado la cara hasta el último momento" frente a un rival de Primera División como el Deportivo Alavés.

"Recibir un gol tan pronto ha sido un mazazo, peor el equipo se ha repuesto bien y hemos seguido dentro del partido. Con 0-1 ha habido un posible penalti en un momento en el que nos estábamos encontrando cómodos, pero a la contra ha llegado el 0-2 que ha sido un jarro de agua fría", admitió el técnico del 'Portu'.