Coudet, satisfecho tras acabar con el invicto del Elche: "Me gusta que mi equipo haga cosas simples"

El entrenador del Alavés, Eduardo Coudet, indicó este domingo tras superar al Elche por 3-1 que pudieron “sostener el ritmo” y destacó el convencimiento de sus jugadores en la idea que les traslada. Explicó en rueda de prensa que necesitaban tener más finalizaciones, algo que lograron, y destacó que tuvieron el partido “controlado” y que el rival les generó “muy poco”.

”Intentamos sostener una idea de juego que hemos cambiado de la temporada pasada a esta”, explicó el técnico argentino, que subrayó que “lo mas difícil en el fútbol es jugar simple”. “Me gusta que mi equipo haga cosas simples”, remarcó el técnico albiazul.

A pesar de todo, dijo que los entrenadores siempre creen que tienen cosas para mejorar, pero afirmó que “el grupo trabaja muy bien” y tienen “muy buenos jugadores”.

Sobre el partido, apuntó que tuvieron “muchas situaciones en segunda línea”. “Sabíamos que iban a aparecer espacios”, desveló Coudet, que confesó que prefiere que marquen los delanteros antes que los defensas porque viven del gol.

“Todos hicieron un gran trabajo y seguimos con esa competencia que nos va a hacer mejores”, manifestó el preparador del Glorioso, al que le gusta tener dificultades para hacer un ‘once’ a causa de esto. “A todos nos gustaría poder abrir los partidos antes para poder tener espacios”, reconoció el entrenador.