Coudet, satisfecho tras acabar con el invicto del Elche: "Me gusta que mi equipo haga cosas simples"

El Alavés se impuso al Elche por 3-1 en una gran segunda mitad de los de Eduardo Coudet

El delantero del Deportivo Alavés Carlos Vicente celebra su gol al Elche

El delantero del Deportivo Alavés Carlos Vicente celebra su gol al Elche / EFE

EFE

El entrenador del Alavés, Eduardo Coudet, indicó este domingo tras superar al Elche por 3-1 que pudieron “sostener el ritmo” y destacó el convencimiento de sus jugadores en la idea que les traslada. Explicó en rueda de prensa que necesitaban tener más finalizaciones, algo que lograron, y destacó que tuvieron el partido “controlado” y que el rival les generó “muy poco”.

”Intentamos sostener una idea de juego que hemos cambiado de la temporada pasada a esta”, explicó el técnico argentino, que subrayó que “lo mas difícil en el fútbol es jugar simple”. “Me gusta que mi equipo haga cosas simples”, remarcó el técnico albiazul.

A pesar de todo, dijo que los entrenadores siempre creen que tienen cosas para mejorar, pero afirmó que “el grupo trabaja muy bien” y tienen “muy buenos jugadores”.

Sobre el partido, apuntó que tuvieron “muchas situaciones en segunda línea”. “Sabíamos que iban a aparecer espacios”, desveló Coudet, que confesó que prefiere que marquen los delanteros antes que los defensas porque viven del gol.

“Todos hicieron un gran trabajo y seguimos con esa competencia que nos va a hacer mejores”, manifestó el preparador del Glorioso, al que le gusta tener dificultades para hacer un ‘once’ a causa de esto. “A todos nos gustaría poder abrir los partidos antes para poder tener espacios”, reconoció el entrenador.

