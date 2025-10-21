Coudet: "Tengo mal sabor de boca, pero muy buenas sensaciones"

El entrenador del Deportivo Alavés, el argentino Eduardo Coudet, indicó que tras el empate ante el Valencia (0-0) se le quedó “mal sabor de boca, pero muy buenas sensaciones” por cómo jugó su equipo. “Duelen estos partidos. Hicimos un gran juego y fuimos protagonistas”, expresó el argentino, que subrayó que sometieron a su rival.

“Se nos escaparon dos puntos”, dijo el preparador babazorro, que puso el foco en la continuidad que mantiene su equipo desde los iniciales, hasta los que entraron en la segunda parte.

Comprendió que “el inicio no fue el mejor” y manifestó que “la primera jugada fue la de mayor riesgo”, pero recordó que el “Valencia tiene muy buenos jugadores”. “Corregimos tras las primeras jugadas y después fuimos protagonistas absolutos”, opinó.

“El equipo ha competido siempre en el partido con cambios. Te ponen difícil la cosas que es lo mejor que le puede pasar a un entrenador”, manifestó, sobre su equipo.

Recordó que han hecho “buenos partidos” y que la idea la sostienen jugando en casa y fuera. “El grupo está bien, compitiendo mucho y parejo”, ensalzó antes de reconocer que no se había dado cuenta que repitió el mismo ‘once’ que en el último partido.

“Intentas ser justo con quién puede iniciar, pero tengo la certeza de que el próximo partido puede iniciar cualquiera, necesitamos a todos enchufados”, relató Coudet, que confesó que le sorprendieron los tres minutos de descuento.