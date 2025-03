Coudet estalla contra el penalti fallado por Jordán: "Solo él puede explicarlo"

No atraviesa Eduardo Coudet su mejor momento en el Deportivo Alavés. Los babazorros están fuera de posiciones de descenso, pero tienen los mismos puntos que Leganés y podrían caer a la zona roja si Las Palmas vence este lunes. Sin embargo, la situación de los vitorianos podría ser bien distinta si Joan Jordán hubiese anotado un penalti en el minuto 14 cuando el marcador era de 0-1 para el Rayo.

El cuadro vallecano se había adelantado en Mendizorroza con un gol de Pathé Ciss a los dos minutos de juego, pero el Alavés tuvo la oportunidad de igualar el choque antes de cumplirse el primer cuarto de hora.

El colegiado señaló penalti a favor de los vascos y Joan Jordán asumió la responsabilidad. No obstante, el centrocampista babazorro trató de lanzarlo a lo Panenka y Batalla le adivinó las intenciones. No se movió el guardameta del Rayo, que atrapó sin problemas el disparo blando y centrado de Jordán. "No, a mí no", le decía el portero argentino cedido por River Plate.

El tremendo enfado de Coudet

El error de Joan Jordán no sentó nada bien en el banquillo del Alavés. Las cámaras de DAZN captaron la reacción del 'Chacho' Coudet después del penalti fallado. El técnico de los vitorianos lanzó una patada al aire y, visiblemente enfadado, soltó algún comentario como "la concha de su madre" mientras realizaba aspavientos.

Pero el enfado no se quedó ahí. Pese a que Coudet asumió que Jordán no tuvo toda la culpa de la derrota y que es "un gran profesional", no se explicaba cómo pudo lanzar de esa manera la pena máxima: "Es un gran chico, un gran muy profesional, a todos les ha podido pasar. Se vio mi reacción, le pido disculpas, pero solo él puede explicar qué se le pasa por la cabeza a un jugador para disparar de esa manera. No soy yo quien puede explicarlo".

“Seguir hablando de eso tampoco es lo que quiero. No quiero acusar de todo a él, simplemente es parte de los errores graves que he comentado y que nos han costado caros”, concluyó el técnico en rueda de prensa.