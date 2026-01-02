Coudet: "No envidio a ningún equipo, queremos seguir creciendo"
El entrenador del Deportivo Alavés, el argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, consideró, antes de enfrentarse al Real Oviedo este domingo en el primer partido de 2026, que no envidia a ningún equipo y que quiere “seguir creciendo”.
“Ojalá podamos hacer un buen partido desde lo futbolístico y sostener un montón de cosas buenas que venimos haciendo bien a lo largo del torneo", explicó el técnico en una rueda de prensa en la que puso en duda la participación del delantero argentino Lucas Boyé y confirmó la ausencia del franco-maliense Moussa Diarrá y el hispano-dominicano Mariano Díaz “por decisión técnica”.
Los dos jugadores ya se quedaron fuera en el partido de Copa del Rey ante el Sevilla y no han vuelto a aparecer en una convocatoria.
Sobre el goleador alavesita, dijo que ya completa algún ejercicio con el grupo. “Todavía quedan dos días para el partido y decidiremos”, manifestó.
Preguntado por el mercado de invierno, el preparador del Glorioso admitió que van “muy justos” en posiciones como la de central y deseó contar “con gente nueva” que les ayude.
“Si tenemos suerte y podemos contar con algunos futbolistas más nos vendría bien. Si no, trabajaremos más los que estamos”, apuntó con confianza.
Respecto a la segunda vuelta resaltó la paridad de los equipos. “Estamos bien, en los partidos en los que nos ha tocado perder ha sido por detalles”, matizó el tecnico.
