Coudet afronta el reto de la permanencia con un Alavés más transformado de lo esperado

Un poco más de un día para que el Alavés afronte una nueva temporada con ilusión. El conjunto vitoriano encara un nuevo año en Primera División con una dosis de ilusión renovada y una gran expectación por parte de su afición. El equipo dirigido por Eduardo Coudet ha finalizado recientemente su pretemporada, un período clave en el que han podido trabajar intensamente para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del campeonato liguero. Con energías recargadas y una base sólida de preparación, el equipo ya se encuentra preparando el encuentro ante el Levante, que será vital para las aspiraciones del equipo, con un objetivo claro: permanecer en primera.

Por lo que hace al equipo, el técnico argentino Eduardo Coudet perfila un Deportivo Alavés con más cambios de los esperados, que quiere ser protagonista e imponer su preparación física para lograr la permanencia en Primera División una temporada más. Coudet, que seguirá en Vitoria una campaña más tras una renovación cargada de incertidumbres, tendrá varias caras nuevas para un año en el que el 'Glorioso' deberá reaccionar para no pasar tantos apuros como el curso pasado.

Un equipo muy cambiado

El equipo vasco se ha visto obligado a rehacer parte de una plantilla que según pasan los años minimiza el porcentaje de cesiones y aumenta los jugadores en propiedad. La continuidad de Carles Aleñá, con contrato de larga duración, era una prioridad para el club y el entrenador tras su protagonismo el año pasado, mientras se mantiene la fortaleza en el centro del campo, donde Pablo Ibáñez dará más alternativas en la sala de máquinas del equipo. El navarro apuntala el epicentro del juego albiazul en el que Antonio Blanco, a priori, será intocable a pesar del interés de varios clubes. Por lo que hace a la retaguardia sufrirá la mayor reforma y será la línea que más costará asentar en el sistema del ‘Chacho’.

Sobre el papel, el conjunto albiazul está llamado a pelear en la zona baja y más después de perder a su referente goleador, Kike García, al que le sustituirá Mariano Díaz, después de la venta del argentino Joaquín Panichelli, una de las más importantes en la historia del club, traspasado al Estrasburgo por unos 16,5 millones de euros. Tanto la delantera como la defensa serán bien distintas para los alavesistas.

Las salidas de Abdel Abqar, Santi Mouriño y Manu Sánchez han obligado a levantar el muro babazorro con Jonny Otto, Yusi y la posible reubicación de Nahuel Tenaglia en el centro de la zaga. La continuidad de Víctor Parada y Nikola Maras está en el aire, pero todo indica que llegarán refuerzos para ayudar a proteger la portería de Antonio Sivera, que volverá a capitanear al Alavés y tendrá detrás al veterano Raúl Fernández.

Respecto a las incorporaciones, el brasileño Calebe Gonçalves y el regreso del canterano Abde Rebbach son otras de las apuestas en la zona de finalización tras la salida del argentino Tomás Conechny, aunque el futbolista formado en Ibaia no tiene garantizado el puesto y podría salir cedido nuevamente.