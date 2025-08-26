Boyé: "Tengo contrato largo y ojalá pasen cosas bonitas"

El delantero argentino Lucas Boyé, nuevo jugador del Deportivo Alavés, indicó este lunes que tiene un “contrato largo” con el equipo vasco, de 4 años, y deseó que pasen “cosas bonitas en Vitoria”. El atacante consideró en su presentación que los jugadores tienen en cuenta “el interés que hay al otro lado", y afirmó que el club babazorro ha tenido mucho, no solo en este mercado, sino en anteriores.

El goleador argentino reconoció que tiene una “ilusión grandísima por volver a la máxima categoría” y fue positivo: “Ojalá que el club siga creciendo en la línea que viene" haciéndolo y que él esté ahí para contribuir a ello, deseó. Lucas Boyé sufre actualmente una pequeña lesión y estima que se sumará al equipo después del parón por selecciones, en septiembre, por lo que únicamente se perderá una jornada, si no hay contratiempos. “No es una lesión grave" pero admitió que es duro llegar y no poder entrenar con los compañeros.

Lucas Boyé intenta zafarse de dos rivales del Alavés / EFE

Dejó claro que le gusta trabajar y no le importa jugar en la posición de delantero en solitario o con otro compañero. Preguntado por el técnico, su compatriota Eduardo Coudet, dijo que le ha seguido en su carrera y conoce cómo juegan sus equipos. “Son muy intensos y le gusta tener el balón”, añadió, consciente de que juega en la primera línea de presión.

En su presentación estuvo acompañado por el director deportivo de Alavés, Sergio Fernández, que afirmó que el nuevo jugador albiazul “lo tiene todo”. “Es una personalidad que abruma por cómo se comporta, por la capacidad de esfuerzo que tiene y porque es un rematador nato”, subrayó.