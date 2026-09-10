Antonio Blanco manda un mensaje al mercado: “Cuando me pongo esta camiseta doy el máximo”

El Alavés ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una realidad. El conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores ha protagonizado el mejor arranque liguero de su historia, suma 10 puntos de 12 posibles y se ha colocado a solo dos del liderato. Y en el centro de todo está Antonio Blanco.

El capitán babazorro ha disputado todos los minutos en este inicio de campeonato y se ha convertido en el cerebro de un equipo que está sorprendiendo a todos. Los números reflejan la solidez del Alavés: 10 goles a favor y solo tres en contra, una cifra que únicamente mejora el FC Barcelona, líder de LaLiga EA Sports. El empate ante el Rayo Vallecano es el único resultado que ha impedido el pleno de victorias.

“Estoy feliz de este gran inicio. Espero que sea el comienzo de una temporada en la que podamos cumplir nuestros objetivos sin tanto sufrimiento. El club y la afición lo merecen”, dice Blanco en unas declracaciones a las que ha tenido acceso SPORT. “Hemos empezado de manera fantástica y estoy disfrutando un montón. Tenemos un grupo maravilloso, una familia y solo pienso en disfrutar y exprimir al máximo este momento”.

El centrocampista cordobés es mucho más que el futbolista que porta el brazalete. Su influencia abarca prácticamente todo el campo, tanto en la recuperación como en la construcción del juego. Ya la pasada temporada se consagró como uno de los centrocampistas más destacados de LaLiga y lideró el campeonato en recuperaciones, con 372, además de completar 54 intercepciones.

Su comienzo de curso confirma esa evolución. Ante el Villarreal fue elegido MVP del partido por LaLiga y volvió a exhibir su capacidad para abarcar terreno, ganar duelos y dar sentido a la salida de balón. Frente al conjunto castellonense recorrió 10,2 kilómetros, mientras que ante Osasuna elevó esa cifra hasta los 10,4. En ese último encuentro, además, alcanzó una velocidad punta de 33,7 km/h.

Pero su despliegue físico no es su única virtud. Contra Osasuna completó 54 de sus 58 pases, un 93% de acierto, y 10 de sus 11 envíos al último tercio llegaron a destino. También ganó tres duelos, completó seis de siete desplazamientos largos y fue el segundo jugador que más veces tocó el balón, con 68 intervenciones.

Un rendimiento que explica por qué su nombre estuvo relacionado con diferentes clubes durante el mercado de fichajes. Sin embargo, cerrado el periodo de incorporaciones, Blanco quiere dejar atrás cualquier especulación. “Durante el mercado siempre pasan cosas. Hay interés, conversaciones, posibilidades... Pero eso es pasado. El mercado ha terminado. Soy jugador del Alavés y estoy centrado en competir y ayudar al equipo. Máximo compromiso”, señaló.

El mensaje del capitán fue todavía más contundente cuando se le preguntó por su compromiso con el conjunto babazorro. “Si algo tengo claro es que cuando me pongo esta camiseta doy el máximo. El mercado forma parte del fútbol, pero cuando se cierra, se cierra. Ahora, solo fútbol. Tenemos una ilusionante temporada por delante y tenemos objetivos importantes”, afirmó.

Blanco llegó a Vitoria en enero de 2023 después de formar parte del Real Madrid que conquistó el doblete de Champions y Liga. Desde entonces, su crecimiento ha ido de la mano del Alavés: un ascenso, permanencias en Primera y una progresiva transformación en uno de los referentes del equipo.

Ahora, además, ejerce como capitán. Ha llevado el brazalete en más de 40 ocasiones y es el capitán más joven de LaLiga, una responsabilidad que asume con naturalidad. “Llevo muchos años aquí, tengo un vínculo importante con este club y soy uno de los capitanes. Pero creo que no tiene sentido hablar ahora de escenarios futuros. Cuando llegue el momento, lo afrontaremos”, apuntó.

Tampoco quiere distraerse con su futuro contractual. Su prioridad es mantener el nivel y prolongar el extraordinario momento de un Alavés que ya ha dejado atrás a Real Madrid, Atlético de Madrid y Betis y que mira hacia arriba en la clasificación. “En cuanto a mi futuro, ahora mismo no es algo en lo que esté pensando. Cuando tenga que hablar con el club, lo haré con naturalidad y en privado, como siempre. Mi cabeza está en jugar, en disfrutar de este gran momento y en nada más”, concluyó el '8' babazorro.

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El próximo reto será mantener el invicto y seguir sumando de tres en tres. Con Antonio Blanco como cerebro, capitán y motor, el Alavés se ha ganado el derecho a mirar mucho más arriba de lo que muchos podían imaginar antes de comenzar la temporada.