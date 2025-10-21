Antonio Blanco, centenario con el  Alavés

Antonio Blanco alcanzó los 100 partidos oficiales con la camiseta del Deportivo Alavés en el duelo entre el conjunto albiazul y el Valencia CF que se disputó este pasado lunes en el estadio Mendizorroza, correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports y que acabó con empate a cero pese al buen partido de los locales. "Tengo mal sabor de boca, pero muy buenas sensaciones", confesó su técnico, Coudet, en rueda de prensa.

El cordobés llegó en 2023 al conjunto vitoriano y debutó con la albiazul en la Copa del Rey en el mes de enero de ese mismo año. Tras haber completado la primera mitad de la temporada en el Cádiz cedido por el Real Madrid, llegó a Vitoria a préstamo también por el conjunto blanco.

Desde entonces ha sido uno de los jugadores más utilizados por los entrenadores que han pasado por el banquillo alavesista. En esa mitad de temporada en Segunda División jugó 19 partidos, 18 como titular. La campaña posterior Primera sumó 36, 31 de ellos como titular, tres de ellos de Copa.

Luego fueron 37 duelos, 33 de ellos en el conjunto inicial, y en este curso acumula ocho. A sus 25 años, Antonio Blanco ha sido homenajeado antes del encuentro con una camiseta con los cien partidos.

Salió de 'La Fábrica' del Real Madrid y, pese a llegar a debutar, no pudo ganarse un puesto en un conjunto blanco que ya contaba con mucho talento en el centro del campo. Tras los primeros meses de cesión en el Alavés, estos consiguieron su traspaso por unos 4 millones de euros. Ahora, es uno de los futbolistas claves para Coudet.