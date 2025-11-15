El Alavés supera los 90 millones de presupuesto, el mayor de su historia

El Deportivo Alavés cuenta con más de 90 millones de presupuesto para la temporada 2025/2026, el mayor de su historia, y supone un incremento del 6 % respecto al ejercicio anterior y una previsión de resultado favorable de 115.138 euros.

Las cuentas se presentarán el 16 de diciembre en la Junta General de Accionistas. Ese día se presentará también el informe de la temporada 2024/2025 y de los proyectos en curso, y se votarán las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad del ejercicio económico 2024/2025.

La entidad albiazul proyecta el mayor presupuesto de la historia del club para la próxima temporada tras cerrar la campaña 2024/2025 con un beneficio de 212.159 euros. “Este balance permite al club incrementar su inversión neta y dar continuidad al sólido plan de patrimonialización desarrollado en los últimos años”, explicaron desde la entidad en un nota de prensa en la que adelantaron algunas cifras.

El Alavés concluyó el ejercicio con unos ingresos de 84.810.772 euros, superando los 77.363.193 euros inicialmente presupuestados, lo que ha permitido “compensar el incremento de gastos extraordinarios, y mantener el resultado positivo por una temporada más”.

El club recordó que en el cierre de la temporada 2024/2025 se ha ejecutado “la mayor inversión patrimonial de la historia de la entidad”, lo que deriva en un activo de más de 152 millones de euros.

“La patrimonialización no solo fortalece la estabilidad institucional, sino que contribuye directamente a la capacidad del club para generar recursos propios, mejorar sus instalaciones, incrementar su autonomía financiera y competir en un entorno cada vez más exigente”, concluyeron desde la institución alavesista.