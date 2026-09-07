El Alavés sueña en grande gracias a la segunda juventud de Mariano

Mariano Díaz se convirtió en agente libre una vez que finalizó su vinculación contractual con el Sevilla en julio de 2024, realizando en aquel entonces un parón de más de un año sin firmar con ningún equipo. En agosto de 2025, el delantero dominicano se incorporó a las filas del Deportivo Alavés, aunque su primer curso como babazorro no invitaba a la ilusión, pues solo fue capaz de disputar 12 partidos, en los que marcó tres goles y repartió una asistencia, sumando todas esas cifras en la Copa del Rey.

De esta manera, a la edad de 33 años y después de haber sumado únicamente minutos en 12 encuentros en dos años, pocos podían imaginar que el exjugador del Real Madrid resurgiera de sus cenizas y se convirtiera en el gran goleador del conjunto vasco. Incluso, al finalizar contrato esta temporada, muchos podían pensar que el punto final a su carrera no estaba demasiado lejos, aunque su gran rendimiento en el arranque liguero hace difícil presagiar hasta dónde podrá llegar Mariano.

Cuatro años sin marcar en LaLiga

Si bien en la campaña 24/25 Mariano Díaz no tenía contrato con ningún club de Primera División, lo cierto es que el dato de que su último gol en LaLiga EA Sports fuera hace cuatro temporadas llama la atención. La última vez que el dominicano había anotado un tanto fue en el minuto 5 del enfrentamiento correspondiente a la jornada 37 de la temporada 21/22 entre Cádiz y Real Madrid, en un duelo que concluyó con un resultado de 1-1.

Mariano Díaz durante su etapa como futbolista del Sevilla / Instagram Mariano Díaz

Sin embargo, la racha negativa llegó a su fin de manera estelar ante el Getafe en la primera jornada de la temporada. Con el choque empatado a cero en el minuto 57, pero con el conjunto azulón con un futbolista menos sobre el terreno de juego por la expulsión de Kiko Femenía, Mariano saltó al césped en busca de los tres puntos. Un cuarto de hora después, el internacional por República Dominicana asistió a Tenaglia, mientras que en el descuento marcó el 2-0, poniendo punto y final a la larga espera sin marcar, además de redondear el marcador con otra asistencia a Mikel Rodríguez para situar el definitivo 3-0 en el luminoso.

Lejos de quedarse en un momento puntual, Mariano Díaz marcó el gol del empate en Vallecas en la segunda jornada, aprovechando su rol de revulsivo para rescatar un punto para su equipo. Eso sí, el encuentro que ha terminado por confirmar que el delantero está de vuelta ha sido el del pasado fin de semana entre Alavés y Osasuna. Ya como titular, en 71 minutos fue capaz de asistir a Lucas Boyé para el 1-0 y de anotar el segundo tanto, a pase de Sivera, en un inicio de campaña que ha despertado la ilusión entre los seguidores del Alavés, puesto que el conjunto babazorro es, por el momento, el segundo clasificado en LaLiga.