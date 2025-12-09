El Alavés, a romper el pleno sevillista copero

El Sevilla, que disputará los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a partido único en Mendizorroza la próxima semana, se ha clasificado en las dos ocasiones en las que se ha medido al Alavés en este torneo, la primera de ellas en la semifinal que preludió su segundo título copero.

La primera edición de la Copa del Generalísimo, disputada en su totalidad en la primavera de 1939, enfrentó a Sevilla y Alavés en una semifinal cuyo partido de ida concluyó con una increíble victoria de 6-5 para los andaluces, certificada por los goles locales de Pepillo (3), Guillermo Campanal (2) y Berrocal y los tantos visitantes de Elices, Elicegui (2) e Iriondo (2).

El empate a uno de la vuelta, con tanto local de Iriondo y gol visitante de Raimundo, clasificó a los sevillistas para la final que le ganaron en Barcelona al Racing de Ferrol y que le dio el segundo de sus cinco títulos de esta competición.

El otro precedente entre Alavés y Sevilla en Copa es mucho más cercano, un octavo de final disputado a partido único en Mendizorroza en enero de 2023 que se saldó con la victoria del cuaddro andaluz gracias a un gol del croata Ivan Rakitic.

En la presente temporada de LaLiga EA Sports, la formación que entrena el argentino Matías Almeyda ya ha visitado el campo del Alavés, el pasado 20 de septiembre en la quinta jornada del torneo y se impuso por 1-2.