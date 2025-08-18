El Alavés se lanza a por Lucas Boyé

El Alavés arrancó la temporada de la mejor manera posible. Ante el Levante, el conjunto babazorro logró los tres puntos 'in extremis' en un duelo que desató la locura en Mendizorroza. El equipo de Coudet convenció en su estreno con grandes sensaciones en una temporada que promete ser ilusionante (2-1).

Pese a los tres puntos y el buen nivel de la plantilla, la dirección deportiva del conjunto babazorro quiere seguir reforzándose. Una de las posiciones que más 'flojea' en el once es la del delantero centro. De esta manera, el área deportiva habría manejado distintas opciones para reforzar la posición, con un claro favorito. Tal y como apunta 'El Ideal', el objetivo para este final de mercado es nada más y nada menos que el granadista Lucas Boyé.

Según informa el rotativo, la apuesta de la dirección deportiva sería fuerte, ya que estaría dispuesto a ofrecer hasta 4 millones de euros por el delantero argentino. Pese a ser un jugador importante en los planes del Granada, la situación económica del equipo puede acelerar la operación. El conjunto nazarí necesita liberar masa salarial para poder inscribir jugadores y reforzar otras posiciones en este tramo final de mercado.

El Granada únicamente ha logrado inscribir a un total de 15 futbolistas y la venta de Boyé puede ser clave, aunque, como es lógico, debería ir al mercado a suplir la ausencia de uno de sus mejores futbolistas.

La apuesta de la dirección deportiva por Boyé es muy alta, ya que desembolsaría una importante cantidad por un futbolista que no le podrá dar un rendimiento importante. El argentino, actualmente, se encuentra lesionado de un esguince y podría estar de baja durante los próximos tres meses.

En las próximas horas podría acelerarse el acuerdo entre clubes. El jugador vería con buenos ojos la operación ya que ve al Alavés como una gran oportunidad para volver a Primera División.