El Alavés ficha a Mariano Díaz

Mariano ha convencido en Vitoria. Tras hacer la pretemporada de manera sorprendente con el Deportivo Alavés, el club ha anunciado este jueves en un comunicado que ha fichado a Mariano Díaz hasta 2027.

Nacino en Premiá de Mar en 1993, Mariano, que cuenta también con la nacionalidad de República Dominicana, habiendo debutado como internacional con la selección de dicho país, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid hasta llegar al primer equipo del conjunto blanco en la temporada 2016/17, consiguiendo marcar cinco goles en 14 partidos.

Después, el delantero se marchó al Olympique de Lyon por 8 millones de euros y regresó una temporada más tarde al Santiago Bernabéu por más de 21 millones. En esta segunda etapa como merengue, Mariano, que heredaba el 7 de Cristiano Ronaldo, se vio relegado al banquillo y terminó teniendo un rol completamente secundario en Valdebebas.

En la temporada 2022/23 fichó por el Sevilla FC, con el que disputó 13 partidos: nueve en LaLiga EA Sports, tres de Champions League y uno de Copa del Rey.

"El pasado mes de julio se incorporó a la disciplina del Deportivo Alavés, club con el que está completando la pretemporada. Mariano ha participado en los partidos amistosos del conjunto gasteiztarra y ha marcado dos goles. Es un delantero rápido, con un físico potente y un buen disparo, que no rehúye el contacto físico y que destaca por su juego aéreo, cualidades que pondrá de inmediato al servicio del ‘Chacho’ Coudet", dice el comunicado del 'Glorioso'.

En su palmarés, Mariano cuenta con tres ligas, dos Champions League, una Copa del Rey, dos Mundiales de Clubes, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España.

Mariano, de 31 años, era agente libre desde el pasado mes de enero tras no dejar muy buena imagen en el club hispalense y con solo 10 partidos jugados con la camiseta del Sevilla.