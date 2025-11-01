Alavés - Espanyol: Las sorpresas de la temporada se citan en Mendizorroza

Las sorpresas de la temporada, Alavés y Espanyol, se citan este domingo en Mendizorroza, que medirá el buen momento de dos equipos que llegan con grandes sensaciones a la undécima jornada de LaLiga EA Sports. Los albiazules, que se clasificaron para la siguiente ronda de la Copa del Rey con un partido plácido ante el Getxo (0-7), vuelven a casa, donde han desplegado un buen juego en los últimos duelos a pesar de los resultados.

El mayor hándicap para Eduardo Coudet está en la defensa. Con la lesión de Jon Pacheco y la sanción de Facundo Garcés, el ‘Chacho’ no tiene centrales puros, por lo que tendrá que contar con los que acabaron en Vallecas la pasada jornada, Nahuel Tenaglia y Víctor Parada.

Las bandas tienen dueños con Jony Otto y Yusi, que completan el muro albiazul para que Antonio Sivera sea el portero menos goleado hasta la fecha. Tal y como fue la puesta en escena copera, Antonio Blanco y Denis Suárez podrían ocupar el centro del campo. Aleñá y Calebe estarán en los costados y Lucas Boyé y Toni Martínez en la zona más ofensiva para intentar romper la racha de dos partidos consecutivos sin marcar.

El Espanyol llega quinto en la clasificación, con juego sólido, eficacia ofensiva y seguridad defensiva, con la moral alta y los pies en el suelo, un rendimiento al que intentará dar continuidad a domicilio, donde únicamente ha ganado una vez esta temporada (Oviedo, 0-2).

El Espanyol recela de que el Alavés haya perdido fuelle y su técnico, Manolo González, no se deja llevar por la euforia y asume que deben dar siempre su mejor versión para evitar tropiezos, sin perder la perspectiva de que la permanencia sigue siendo la meta.

Las dos únicas bajas en el Espanyol son las del delantero y capitán Javi Puado, con un esguince en la rodilla derecha, y el extremo italiano Luca Koleosho, que sufrió un golpe en la eliminatoria de Copa del Rey del jueves contra el Atlètic Lleida (1-2).

Kike García regresa a la que fue su casa durante las dos últimas campañas y donde dejó amigos y bonitos recuerdos antes de fichar por el Espanyol. Los precedentes en Mendizorroza auguran un encuentro difícil para el conjunto catalán. En sus cinco últimas visitas, su balance es de una victoria (el duelo más reciente, en la 2024-25 por 0-1), tres derrotas y un empate.